Smjena Milorada Dodika među opcijama za rješenje krize u BiH?

Odgovornost za najtežu političku krizu u Bosni i Hercegovini od potpisivanja Dyatonskog sporazuma mnogi analitičari i dužnosnici međunarodne zajednice pripisuju predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Podug je spisak spornih odluka koje su donijeli Dodik i entitetske institucije koje on kontrolire preko svoje stranke (SNSD – Savez nezavisnih socijaldemokrata), piše Deutsche Welle.

Šta (ne)može EUFOR?

Govoreći o mogućim scenarijima rješenja krize, vojno-politički analitičar Nedžad Ahatović ne isključuje mogućnost djelovanja EUFOR-a, ali upozorava i na probleme. Kaže da su dugotrajne prijetnje secesijom RS-a sada u fazi „konkretizacije" na terenu – Dodikove pristalice nedavno su blokirale međuentitetske linije. Sve je proteklo bez adekvatne reakcije EUFOR-a, koji je, kako tvrdi Ahatović, prema mandatu dužan „ukloniti“ ili „onemogućiti“ blokade između dva BiH entiteta. On podsjeća da se upravo na EUFOR i NATO, gledalo kao na subjekte koji bi mogli doprinijeti rješenju krize, ali da je njihovo pasivno držanje „uznemirilo mnoge" u BiH.

U javnosti se, napominje sugovornik DW-a, sve više strahuje od mogućih sukoba, jer oni koji bi trebali štititi Daytonski mirovni sporazum i nagledati njegovo provođenje „ne rade svoj posao". Pozivi bošnjačkih povratnika EUFOR-u i NATO-u da ih zaštite od sve češćih fizičkih napada srpskih ekstremista u RS-u, ostali su bez odgovora, pa je najavljeno „samorganiziranje" unatoč potencijalnim sigurnosnim rizicima.

Šta bi donio raspad BiH?

Do posljednje krize i na OHR se gledalo kao na mogući faktor stabilizacije, ali sada iz Ureda visokog predstavnika stižu upozorenja o mogućem „raspadu države“. „OHR i strani suci moraju ostati jer postoji opasnost od raspada BiH", kaže Christian Schmidt. Ahatović upozorava da bi raspad BiH vodio sukobima, jer „svaka država brani svoju teritorijalnu cjelovitost". „Država bi morala reagirati na blokade vojarni OS BiH – što je Dodik najavljivao, i na zatvaranje međuentitetske linije – što je demonstrirano nedavnim blokadama Dodikovih pristalica, a na što je EUFOR morao odgovoriti prema svom mandatu", kaže Ahatović.

Dodik vs. Schmidt - natezanje užeta još nije okončano

Milorad Dodik, međutim, tvrdi da se „BiH treba raspasti kako ne bi bilo sukoba“. Mediji u BiH prenose da je predsjednik RS-a „evidentno ohrabren“ jer se osjeća kao pobjednik u sporu s Christianom Schmidtom kojem je zabranio dolazak u Banjaluku, odnosno u RS. „Schmidt i međunarodna zajednica su doveli do raspada BiH, samo što to Bošnjaci ne vide“, rekao je Dodik. On je poručio i da EUFOR „treba stati na entitetsku liniju“. Ne priznaje optužnicu koja je protiv njega podignuta „na osnovu izmjena Kaznenog zakona koje je donio Schmidt“, ali će se ipak odazvati pozivu Suda BiH.

Kako smijeniti Dodika?

Ako je Dodik „glavni problem" u BiH, šef OHR-a ima mandat i (bonske) ovlasti da ga smijeni, kao što je i ranije smjenjivao visoke dužnosnike, poput predsjednika RS-a Nikole Poplašena ili člana Predsjedništva BiH Antu Jelavića.

Međutim, njemački politolog Bodo Weber smatra da je aktualni visoki predstavnik Christian Schmidt neadekvatnim djelovanjem nakon prijetnji iz RS-a „urušio ionako nizak kredibilitet OHR-a". „Time je potvrdio svoju nespremnost da se sukobi sa onim zapadnim akterima koji već dugo ne pružaju dosljednu podršku OHR-u, prije svega mislim na institucije Europske unije (EU), ali i jedan dio država članica", kaže Weber za DW ne želeći precizirati na koje članice misli. Zato će, pojašnjava, u BiH biti nastavljena konfrontacija etnonacionalističkih elita.

Namjerava li smijeniti Dodika – Christian Schmidt je nedavno potvrdio da su sve opcije na stolu – OHR će morati računati na konkretniju podršku međunarodne zajednice, uključujući EUFOR. „OHR može smijeniti Dodika, ali RS ne priznaje Schmidta pa bi šanse za sukob bile velike. Morala bi se tražiti asistencija EUFOR-a, ali je djelovanje EUFOR-a sada neizvjesno", kaže Nedžad Ahatović. Sugovornik DW-a napominje da zapovjedništvo nad EUFOR-om uskoro preuzima mađarski časnik i da je, s obzirom na prijateljske odnose Milorada Dodika i mađarskog premijera Viktora Orbana, upitno kome će budući komandant EUFOR-a biti lojalan – civilnoj europskoj komandi u Bruxellesu ili premijeru Orbanu.