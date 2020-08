Slučaj Navaljni: Kremlj ne želi kvarenje odnosa, NATO poziva na istragu

Kremlj je u srijedu objavio kako se nada da bolest oporbenog vođe Alekseja Navaljnog neće naštetiti ruskim odnosima sa Zapadom, dok je NATO zatražio istragu o okolnostima bolesti oštrog kritičara predsjednika Vladimira Putina

"Nemamo razloga sumnjati u nalaze liječnika u bolnici, i sada nam je potrebna transparentna istraga o tome što se dogodilo, i tko je odgovoran za to što se dogodilo", rekao je Stoltenberg .

Navaljni se nalazi u medicinski induciranoj komi u bolnici u Berlinu, kamo je prebačen u subotu nakon što mu je u četvrtak pozlilo tijekom leta.

Njemačka klinika objavila je da prvi pregled upućuje na to da je otrovan, no ruski liječnici koji su ga liječili u bolnici u Sibiru s time se ne slažu.

Njemačka, SAD i druge zemlje pozvale su Rusiju da istraži okolnosti koje su dovele do njegove bolesti, ali glasnogovornik Kremlja Peskov rekao je novinarima da dijagnoza za sada nije sa sigurnošću postavljena.

Odgovarajući na pitanje o mogućem pogoršanju odnosa između Moskve i Zapada, Peskov je rekao: „Naravno da ne bismo željeli da se to dogodi, to je prvo”. „Drugo, za to nema razloga”.

Dan prije, predsjednik donjeg doma ruskog parlamenta rekao je da će parlamentarni odbor pokrenuti istragu kako bi se utvrdilo stoje li iza tog slučaja strane sile koje žele potaknuti napetosti s Rusijom.

Komentirajući tu teoriju, Peskov je rekao da bi, „kada bi trovanje bilo potvrđeno i supstanca o kojoj je riječ definitivno identificirana, tada bilo razloga razmotriti kome to koristi”.

„Nismo ništa manje zainteresirani od bilo koga drugoga da saznamo što je dovelo do kome”, dodao je.

Suradnici Navaljnog smatraju da je naredbu za trovanje mogao dati samo predsjednik Vladimir Putin, kojemu Navaljni smeta, ali Kremlj to odlučno odbacuje.

Njemački liječnici kazali su da je mogući uzrok trovanja inhibitor kolinesteraze, koji se koristi u nekim lijekovima. U tu kategoriju spada i otrov „Novičok” kojim je 2018. u Engleskoj otrovan bivši ruski špijun Sergej Skripalj.