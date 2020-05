Slovenski ministar vanjskih poslova Anže Logar izjavio je u subotu da vlada koju vodi premijer Janez Janša želi dobre odnose sa svim susjednim državama, te da su i odnosi s Hrvatskom poboljšani iako granični prijepor između dvije države još nije riješen.

Logar, koji je član Slovenske demokratske stranke (SDS) premijera Janše, rekao je da je vlada koju je vodio Miro Cerar pred kraj svog mandata podigla tužbu protiv Hrvatske zbog neimplementacije arbitražne presude te da je time podijelila slovensku politiku jer za to nije osigurala konsenzus.

Tim je poteznom usto izazvala napetosti s Hrvatskom.

"Cerar je to granično pitanje isticao praktično na svim međunarodnim forumima i cijelo se to vrijeme oko pitanja arbitraže nismo pomaknuli ni korak naprijed", rekao je Logar, te dodao da je to izazvalo napetosti u komunikaciji dviju država koje sadašnja vlada smiruje i neriješena pitanja želi riješiti tihom diplomacijom i boljom međusobnom suradnjom.