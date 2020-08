Slovenski epidemiolozi: Ili obvezna karantena za mlađe povratnike s ljetovanja ili Hrvatska na crvenu listu

Slovenski epidemiolozi idućeg bi tjedna mogli predložiti svojoj vladi, radi ograničenja "uvoza" novih zaraza iz Hrvatske, da se obvezujuća karantena odredi samo mlađoj populaciji, naveo je u subotu ravnatelj slovenskog Instituta za javno zdravlje (NIJZ) Milan Krek

Prema podacima NIJZ-a, od početka lipnja pa sve do 12. kolovoza iz Hrvatske je u Sloveniju uneseno 70 slučajeva zaraze, no zadnjih dana po riječima Kreka uvezeni slučajevi naglo rastu, o čemu je u četvrtak razgovarao s ravnateljem zavoda za javno zdravstvo Krunoslavom Capakom .

U razgovoru za Slovensku tiskovnu agenciju STA Krek je rekao da postoje dvije mogućnosti - uvrštavanje Hrvatske na tzv. "crvenu listu" zbog velikog povećanja slučajeva iako Hrvatska još ne ispunjava kriterij od 40 zaraženih u dva tjedna na 100.000 stanovnika, a druga je da se obvezna karantena odredi samo za osobe od 15 do 35 godina, one kojih je daleko najviše među novozaraženima.

Hrvatska postaje značajni izvor za unos zaraze u naš prostor, kazao je Krek, dodavši da na to treba reagirati i da će njegova ustanova predložiti vladi nove mjere pooštravanja režima ulaska iz Hrvatske početkom idućeg tjedna, ovisno o tome što pokažu testiranja idućih dana. Kao glavni razlog povećanja broja unosa zaraze iz Hrvatske preko slovenskih turista koji su na odmoru u susjednoj državi, Krek je naveo da je u odnosu na prvi dio ljeta kod slovenskih gostiju došlo do velike promjene u strukturi, pa je sada mnogo više mladih, pa i onih koji posjećuju mjesta masovne zabave i ne poštuju mjere koje preporučuju i slovenski i hrvatski epidemiolozi, te posjećuju noćne klubova i zabave.

Dodao je kako ga je Capak pitao namjerava li Slovenija uvesti karantenu za putnike koji u Sloveniju dolaze iz Hrvatske i da mu je odgovorio da je to "uvijek otvorena opcija".

"To nas jako brine jer je mnogo naših ljudi na hrvatskoj obali. Do sada je prevladavala starosna struktura naših gostiju u Hrvatskoj koja nije išla u noćne lokale i poštivala je mjere, a sada su se stvari očito promijenile jer je tamo mnogo mladih", kazao je Krek.

Dodao je da ne može shvatiti kako neki ljudi unatoč svim upozorenjima idu u takve klubove i riskiraju zarazu.

"Kad bi svi obavili svoju zadaću, bili bismo na epidemiološki "sigurnoj strani", no ako se neki zafrkavaju imamo problem jer može doći do toga da će svi prilikom povratka morati u karantenu, kazao je Krek, dodavši da bi to za Sloveniju bio i "velik ekonomski problem".

Krek kaže kako se nada da će "Hrvatska učiniti sve da više ne bude ljudi u noćnim klubovima". U suprotnom će, dodao je, Slovenija morati reagirati.

- Ni mi nemamo želju da nam sada 140.000 ljudi iz Hrvatske navali na granicu, ali želimo da stvari budu pod kontrolom, kazao je Krek, prenose slovenski mediji.