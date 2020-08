Kacin: Sve je više importiranih zaraza iz Hrvatske u Sloveniju

1/2 Rezultati testiranj za #COVID19 skrbijo vse. Uvoza iz 🇭🇷 je vse (pre) več, zdaj še iz J Dalmacije. Mladi, več in več. Vlada bo ukrepala, da se šolsko leto začne pravočasno in v celoti. Nihče, ne otroci, dijaki, ne starši in učitelji ne bodo talci neodgovornih (nočnih) zabav. pic.twitter.com/hcBPIrBYCP