Slovenska ministrica poljoprivrede dala iznuđenu ostavku u stranci

Slovenska ministrica za poljoprivredu Aleksandra Pivec podnijela je u srijedu ostavku na dužnost predsjednice Stranke demokratskih umirovljenika (DESUS), jedne od četiriju koalicijskih stranaka u sadašnjoj vladi, otvorivši pitanje daljnjeg ostanka stranke u vladajućoj koaliciji.

Potvrdio je to i predsjednik zastupničkog kluba DESUS-a Franc Jurša, rekavši da je izvršni odbor stranke njenu ostavku prihvatio.

Do ostavke Pivec, koju je od optužbi za koruptivno djelovanje za vrijeme mandata do sada branio premijer Janez Janša, došlo je nekoliko sati prije nego li je o njenom smjenjivanju trebalo glasovati veliko vijeće stranke. Ona je do sada odbijala navode o koruptivnom djelovanju, govoreći da nije prekršila zakon o integritetu dužnosnika te da o smjenjivanju s čelne pozicije mogu odlučivati samo delegati na redovnom kongresu.