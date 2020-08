DESUS pozvao Janšinu koalicijsku partnericu na neopozivu ostavku, ona im poručila da to ne namjerava napraviti

Svi parlamentarni zastupnici Demokratske stranke umirovljenika (DESUS), jedne od četiriju stranaka u vladi koju vodi slovenski premijer Janez Janša, pozvali su u ponedjeljak predsjednicu svoje stranke Aleksandru Pivec da odmah podnese ostavku.

'Predlažemo da odmah podnese neopozivu ostavku, a ako to ne učini da joj Vijeće stranke izrekne nepovjerenje i da je smijeni', izjavio je u ponedjeljak predsjednik zastupničkog kluba DESUS-a Franc Jurša, nakon sastanka koji su on i ostala četiri zastupnika DESUS-a imali s Pivec. Zbog nje smo kao stranka postali obilježeni aferama i to ne možemo prihvatiti, kazao je Jurša, dodajući da bi zbog toga morala otići s pozicije predsjednice. 'Kao visoka državna dužnosnica ona je dužna plaćati svoje račune', kazao je Jurša, aludirajući na zadnji slučaj koji je imao velikog odjeka u javnosti, a gdje se Pivec po nekim mišljenjima našla u sukobu interesa.

Mediji su naime objavili da je tijekom ljeta s dvojicom sinova tijekom produženih vikenda posjećivala turističke krajeve, pri čemu su navodno neke račune plaćale općine i neki poduzetnici iako su ta putovanja bila uvedena kao službeni posjeti, a troškovi nadoknađeni iz državnog proračuna. Pivec ih na poziv stranke nije odmah uvjerljivo zanijekala nego je otišla na godišnji odmor iako je zastupnička skupina inzistirala da se odmah s njom sastane i dade pojašnjenje. Pivec je bila ministrica poljoprivrede i u prethodnoj lijevoj vladi premijera Marjana Šareca, a na kongresu DESUS-a prije više od pola godine neočekivano je na izbornom kongresu stranke pobijedila dugogodišnjeg vođu Karla Erjaveca.