Slovenija odbila predloženog srpskog veleposlanika, Vučić čeka obavijest

Srbijanski predsjednik je danas na vojnom aerodromu u Batajnici nazočio prikazu kontingenta od 11 rabljenih borbenih helikoptera Mi-35, kupljenih od Cipra, dva nova španjolska transportna zrakoplova, 22 kupljena francuska radara "Tales", helikoptera H-145 i remontiranog domaćeg borbenog zrakoplova "Orao".

Malo smo kada u našoj povijesti mogli vidjeti ovako što u jednom danu, rekao je Vučić.

On je najavio da do rujna iduće godine treba stići još 10 Airbusovih helikoptera H-145, te da će prva faza remonta za šest letjelica Mi-35 biti završena do kraja siječnja, za ostalih pet do kraja ljeta.

"Nastavit ćemo jačanje vojske bez obzira na parade onih kojima smeta jaka Srbija", rekao je Vučić i za sljedeću godinu najavio "velika ulaganja u vojsku, veća nego ove" za koju je ustvrdio da je "bila rekordna".

Najavio je i da će Vojska Srbije tražiti dodatni prijem vojnika, "napose u specijalne jedinice".

Vučić je, komentirajući sumnje oporbe kako će izbori zakazani za 17. prosinca biti neregularni i pokradeni, ustvrdio da će ih oporba izgubiti i da tim pričama pokušavaju unaprijed naći opravdanje.

"Oporba će izgubiti izbore, to pokazuju sva istraživanja, i zato o tome pričaju da bi našli alibi za nesposobnost", rekao je Vučić.