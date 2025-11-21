Slovenija dobila novu ministricu pravosuđa i ministra MUP-a

Njihovi prethodnici, ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar, podnijeli su ostavke nakon tragičnog napada u Novom Mestu, gdje je ubijen 48-godišnjak.

Za njihovo imenovanje je glasalo 51 zastupnika, a usprotivilo mu se 18. Novi ministri su već položili prisege u donjem domu.

Nove ministre su podržali zastupnici iz vladajuće koalicije sastavljene od Slobode, socijaldemokrata i Ljevice, a oporbena Slovenska demokratska stranka (SDS) im je podršku uskratila.

Prema SDS-u, umjesto ministara je ostavku trebao podnijeti premijer Golob jer je javno priznao da država nije u stanju nositi se sa situacijom na jugozapadu zemlje.

"Tako da danas dobivamo već treću ministricu pravosuđa i trećeg ministra unutarnjih poslova. Oboje preuzimaju ministarstva četiri mjeseca prije izbora te od njih u klubu zastupnika SDS-a ne očekujemo previše", kazao je zastupnik stranke Andrej Kosi.

U kasnijoj raspravi je još dodao da su dosadašnji ministri morali odstupiti "zbog generala koji danas nije ovdje".