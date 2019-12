Slovenija u godini na izmaku: Krhka stabilnost vlade, s Hrvatskom i dalje 'hladno'

Ovu je političku godinu u Sloveniji obilježila krhka stabilnost koalicijske vlade koja, iako sastavljena od pet stranaka, jedva sastavlja običnu parlamentarnu većinu, dok u zahlađenim hrvatsko-slovenskim odnosima i dalje vlada logika "Vidimo se na sudu", koju je uveo bivši premijer Miro Cerar

Rejting vlade premijera Marjana Šareca bio je u usponu sve otkako je on, nakon izbora 2018., sa svojom novom strankom okupio "antijanševsku" koaliciju lijevog i liberalnog centra, nasuprot najjačem oporbenom desnom političaru Janezu Janši, koji je bio relativni pobjednik izbora, ali nije mogao sastaviti vladu.

No, očito se kod birača javljaju znakovi nezadovoljstva. To se vidi iz svježih anketa po kojima Janšina stranka "hvata korak" s Listom Marjana Šareca (LMŠ) pa bi opet bila "relativni pobjednik" mogućih prijevremenih izbora, ali na to upozoravaju i Šarecu skloni analitičari po kojima vladajuća ekipa treba "temeljitu rekonstrukciju".