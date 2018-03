Slavonska općina zapošljava šest ljudi, i tvrde da time štede. Provjerili smo kako

Slavonska Općina Ivankovo zaposlit će šest novih djelatnika, od tajnice načelnika preko komunalnog redara do upravnog pravnika, dva ekonomista i građevinara. Tako planiraju - uštedjeti. Kako je to moguće, pitamo načelnika Marka Miličevića

Miličević se angažirao, kako je tada rekao, jer je osjetio da se kreću prema jednoumlju, bez gospodarskih rezultata i iskazane želje za iskorak.

'Idemo sustavno, na način da smo zadržali neke djelatnike koji zadovoljavaju stručnom spremom prema novom pravilniku, a odlaze komunalni djelatnici koji se ne uklapaju, i sada primamo šest novih te ćemo načelno zadovoljiti sve naše potrebe', kaže ovaj diplomirani inženjer poljoprivredne mehanizacije, umirovljeni brigadir HV-a i nositelj šest državnih odlikovanja za zasluge u ratu.

Putem natječaja u Ivankovu traže od tajnika načelnika, koji treba primati i otpremati poštu, objavljivati na službenim internetskim stranicama općine i savjetovati se s javnošću, preko komunalnog redara, do upravnog pravnika, dva ekonomista i građevinara. Osnovica za obračun plaće iznosi 3500 kuna u bruto iznosu.

U Ivankovu zasad neće zaposliti energetičara iako za to radno mjesto stvaraju predispozicije jer trebaju, po Miličeviću, imati stručnjaka s obzirom na nove uvjete i zakone koji ih vežu za praćenje energetske učinkovitosti.

'Radim s ekipom ljudi koja prije svega mora imati znanje jer bez toga nećemo moći dati odgovor. Primjerice, djelatnik koji je završio poljoprivredu izdavao je upravna rješenja koja nisu sukladna određenim normama i jednostavno taj posao moramo vratiti struci, upravnom pravniku', dodaje ovaj slavonski načelnik, šokiran time što Ivankovo u zadnjih osam godina nije povuklo ni kune iz fondova EU-a.

Od promjene vlasti u Ivankovu je stiglo osam milijuna kuna europskog novca, a ovih dana prijavili su još tri projekta vrijedna isto toliko.

'Proračun za 2018. planiran je prvi put na 24 do 25 milijuna kuna. To su sve neki inputi koji su me vodili da napravim iskorak. Ovdje radim volonterski i jedina mi je želja da nakon 30 godina rada u državnoj upravi svoja znanja i iskustva pretočim u bolje uvjete za kvalitetniji život mještana jer nam je interes zadržati ih', poručuje on.