'Slavi se pobjeda u Oluji i militarizira društvo, a procesuiranje ratnih zločina nakon ulaska u EU stagnira. To nije slučajno'

Dan nakon obilježavanja obljetnice Oluje, voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću 'Documenta' Vesna Teršelič od Vlade je zatražila da napokon pokrene proceduru usvajanja Zakona o civilnim žrtvama Domovinskog rata, koji bi svim stradalnicima, neovisno o nacionalnosti, dao pravo na reparaciju

'Do 1. srpnja 2013. godina, odnosno datuma ulaska Hrvatske u Europsku uniju, učinkovitost u procesuiranju ratnih zločina bitno se povećavala, no nakon tog datuma svjedočimo evidentnoj stagnaciji. Držim da to apsolutno nije slučajno. Istina jest da se u ovom trenutku nešto radi i da se neke istrage okončavaju i neke optužnice podižu, no stalni problem su ograničeni kapaciteti u Državnom odvjetništvu, ali i društvena klima. Neposredni svjedoci počinjenih zločina, posebno pripadnici postrojbi u kojima su se nalazili počinitelji, naprosto ne žele progovoriti jer su pod velikim pritiskom i svjesni su da bi mogli trpjeti posljedice', kaže Teršelič.

'Hrvatska je prije ulaska u Europsku uniju dobila USKOK, tijelo koje sustavno istražuje sumnje u korupciju i organizirani kriminal, no nikada nismo dobili slično tijelo specijalizirano za ratne zločine. Određen pomak dogodio se delegiranjem takvih slučajeva na Odvjetništva u četiri velika grada, no i dalje se radi izuzetno sporo, znatno sporije nego što javnost očekuje, a to dakako uzrujava obitelji žrtava', dodaje voditeljica Documente.