Škorino posljednje obraćanje pred izbore: Plenković je rekao da želi dalje vladati s Pupovcem i žetončićima, sjetite se toga u nedjelju

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro istaknuo je na posljednjoj konferenciji za medije prije parlamentarnih izbora da nije zabrinut zbog rezultata izbora, ali je zabrinut jer 'smo došli do duboke podjele po svim osnovama'

'Kako je moguće da smo došli do te podjele da gotovo 50 posto hrvatskih ljudi, koji imaju pravo biranja i izlaska na izbore, ne želi to učiniti? Razmišljajući o tome došao sam do zaključka da su ljudi rezignirani činjenicom da postoji velik, duboki, masni, odvratni interes kojim su vezani pojedinci u ovoj državi i taj interes nema nikakve veze sa strankama, stranačkom pripadnošću, nego isključivo s činjenicom da su svaki izbori u prošlosti, a takvi će biti i ovi, lov na ratni plijen koji se zove hrvatska država, u kojem će nakon izbora još jednom taj plijen očepušati, raskomadati, podijeliti i sljedeće četiri godine gledati samo sebe i svoj interes', rekao je Škoro na konferenciji u zagrebačkom hotelu Internacional, prenosi N1 .

Dodao je da u Hrvatskoj funkcionira raspodjela plijena, 'znaju oni koji se time bave i žele da to tako i ostane. Vidi se sad što su sve bili u stanju napraviti i u što su u stanju uvaliti svekoliku hrvatsku populaciju i iseljenu Hrvatsku samo da bi ostali na vlasti. To je degutantno'.

Napominje da i oni koji se površno bave politikom shvaćaju kako stvari funkcioniraju.

'Kad god je nešto važno u pitanju, nakon što sam ispalio pet figurativnih kamenčića, istog trena oglasili su se i g. Bačić i g. Bauk, vrhuška HDZ-a i SDP-a, ljudi koje sam osobno ostavio u Saboru i otišao nezadovoljan kako to funkcionira. Reagirali su jer sam rekao da prije svega treba promijeniti izborni zakon. Evo njih dvojice kako mašu papirima, evo da i ja malo mašem papirima. Ovaj papirić želim pokazati jer ga je teško opisati', rekao je držeći fotografiju iz medija, dodavši: 'Oni se slažu da ne treba mijenjati izborni zakon, da ne treba pogodovati ljudima kad su u pitanju ovrhe, referendum, kad su u pitanju njihove povlastice, silni milijuni novaca koje troše na konzaltinge i tzv. pogon funkcioniranja stranaka.'

Domovinski je pokret, kako ističe, napravio koliko je mogao i da nisu 'ljudi s grbe državnih, gradskih i inih proračuna'. Rekao je i da se političke elite boje sučeliti s njim.

'Ne mogu to drugačije objasniti, nisu se htjeli sučeliti sa mnom pod parolom da je to urednička politika. Mi ovoj državi nudimo mogućnost da povučemo potez s dalekosežnim dobrim posljedicama, oni nude još jedan potez s lošim posljedicama. Strah me što će se dogoditi nakon ovih izbora, ne samo zbog interesa i obeshrabrivanja ljudi, nego zbog toga što epidemiološka situacija nije dobra i cijeli svijet se ponovno zatvara, samo se mi otvaramo i izlažemo u interesu jednog čovjeka i dvije partije - HDZ-a i SDP-a', tvrdi.

Pozvao je sve građane, a posebno mlade i iseljenike, da izađu na izbore, napomenuvši da Domovinski pokret garantira promjenu dok HDZ i SDP garantiraju kontinuitet loše vladavine.

'G. Plenković je već rekao da planira i dalje vladati žetončićima i s g. Pupovcem u kombinaciji. Kad budete zaokruživali, sjetite se svih slika prosvjeda, osporavanja referenduma, Istanbulske konvencije, ljudi koji odlaze da se više ne vrate... Mi znamo što ćemo učiniti, nikad Hrvatskoj nećemo biti problem, nego rješenje.'

Istaknuo je da mu je velik kompliment to što ga je podržao Stjepan Tuđman rekavši kako je on sudjelovao u osnivanju HDZ-a i ako netko zna u kojem smjeru treba ići HDZ, 'onda zna on i ja mu zahvaljujem na tome'.

'Od početka su nas pokušavali obezvrijediti i prikazati u negativnom svjetlu, no Domovinski je pokret spreman razgovarati sa svima koji žele dobro Hrvatskoj. Međutim u pregovorima premijer ne može biti ni Andrej Plenković ni Davor Bernardić', napomenuo je.

Komentirajući kampanju, spomenuo je da 'ako je netko u stanju napraviti 20 nekih portala koji se zovu Istinito, Stvarnost i onda na njima lažirati ankete, to je dovoljno skandalozno'.

Dodao je kako je njegov interes da u Hrvatskoj ne bude toliko ljudi koji se bave podjelom plijena, da ne bude toliko neprofitabilnih i neučinkovitih jedinica lokalne uprave, da ne bude toliko ljudi u segmentima koji spadaju u red državnih poduzeća, da ministarstva ne potroše 225 milijuna na promidžbu, promidžbu čega? 'Zašto se Vlada reklamira, pa nije to Coca-Cola? Cilj je smanjiti državnu potrošnju bar jedan posto godišnje. Moj cilj je dijametralno suprotan i Hrvatsku ne gledam kao plijen, nego blagoslov.'

'Može biti bilo tko osim već spomenutih. Nakon svega što sam vidio ne mogu se više smješkati, brine me to zbog moje djece, obitelji. Želim da javnost zna da ako zaokruže neke manje opcije, da će te glasove rasipati. Građani glasuju po zakonu koji ne valja', odgovorio je na pitanje koga vidi kao premijera.

Na pitanje je li onda spreman na kompromis objasnio je da bi svaki čovjek svoju biografiju mogao nazvati ili kompromis ili koincidencija. 'Bahati egoisti bi je nazvali drugačije, vjerojatno Andrej.'

Što se tiče ustavnosti izbora, rekao je da ima onih koji će odlučiti o tome.