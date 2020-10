Škoro: Stranačka iskaznica ne smije biti jedino mjerilo

'Stranačka iskaznica ne smije biti jedino mjerilo. Ako ne izvrše svoj posao, moraju snositi posljedice.', komentirao je predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro kako bi se trebali birati ljudi na čelne pozicije u javnim poduzećima. Smatra kako bi se na natječaj ljudi trebali javljati pod šifrom, a čelnici bi trebali povećati razinu odgovornosti i prava

Predsjednik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Hrvatskog sabora Miroslav Škoro za N1 je naveo kako je Zoran Milanović još u predsjedničkoj kampanji rekao da će biti predsjednik s karakterom te da on to zaista je, samo je pitanje, kako kaže Škoro, kakav je to karakter.

'On uopće nije važan. Od same inauguracije koja je bila takva kakva je, izvedbe himne koja je bila takva kakva je, pa nije htio doći na konstituciju Sabora, pa do ovoga - to je bacanje prašine u oči. Ključno pitanje je - gdje su novci? Što su radili dečki u Slovenskoj 9 i zašto su imali brojač novaca. Predsjednik, ministri, suci, voditelji javnih tvrtki, svi bi oni trebali nešto znati', komentirao je.