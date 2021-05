[VIDEO] Škoro čestitao platformi Možemo! na uspjehu pa krenuo u protunapad: Ja sam noćna mora Tomislava Tomaševića, pola njih živi u Bandićevim stanovima!

Točno u podne počela je konferencija za novinare Miroslava Škore, kandidata za gradonačelnika Zagreba koji je čestitao platformi Možemo! na ostvarenju odličnog rezultata u prvom krugu lokalnih izbora

'Na ovim izborima imali ste priliku vidjeti da je zbog nezadovoljstva lažnom pričom kojom je zavijena politika u Hrvatskoj, jednom lažnom pričom o demokršćanstvu, puno birača kaznilo to. U Zagrebu su to učinili drastično i čestitao bih platformi Možemo! koja je ostvarila odličan rezultat', rekao je Škoro, javlja N1 .

Dodao da se iznosi niz neistina, uključujući onu da je tri puta izišao na izbore i tri puta izgubio. Rekao je da Domovinski pokret nije financiran ničijim sredstvima, nego ljubavlju i voljom.

'Kad su u pitanju stvari koje se tiču matematike, razumijem da ljudi koji se bave ekologijom ne razumiju matematiku, ali to je vrlo egzaktna znanost', poručio je Škoro, napominjući da dio javnosti govori da je 'sve gotovo', ali kaže da nije ništa gotovo.

'Da su 1991. godine ljudi mislili da je sve gotovo, jer je protiv njih stajala četvrta armija, mi danas ne bismo bili ovdje. Bitno je da govorimo o istini. Ništa nije gotovo. Ja sam čovjek koji je odgojen u ovoj zemlji, vjerujem u ono što mi kaže moja himna – dok mi živo srce bije. Nisam prvi počeo s ideologijom i ni s kakvim strahom. Tko se mene boji? Dapače, meni prigovaraju da sam čovjek koji bi mogao živnuti na pozornici, ali takav sam. Nađite mi jednu osobu koja se mene boji i da sam nekome prijetio', rekao je Škoro.

Napomenuo je da je završio sve svoje fakultete, albume, projekte, kuće...

'Ja nisam quitter, a pogotovo neće biti ništa gotovo na Dan državnosti u Hrvatskoj. I svatko ima pravo mobilizirati svoje birače', poručio je.

Istaknuo je da nije ničiji stipendist te da je 'sam napravio svoje projekte'.

'Sam sam pisao svoje pjesme. Nisu mi ih pisali u HDZ-u ni SDP-u, a bogami ni u Možemo!', rekao je Škoro te nastavio kako je 'noćna mora gospodina Tomaševića'.

'Ja sam noćna mora Tomislava Tomaševića i Možemo! Oni su karijeru izgradili zbog Bandića, pola ih živi u Bandićevim stanovima! Tko sa mnom upravlja? Nitko! Ovdje sam došao sam, svojim autom, ne lažnim biciklom. Oni žele ozbiljno posisati proračun', rekao je Škoro, napominjući da mu nemaju što prigovarati.

Pitao je: 'Kako se financiraš, tko si i što planiraš napraviti? Odgovori na pitanje. Svojim autom sam došao ovdje, ne lažno biciklom', te dodao kako 'gospodin Tomašević mora odgovoriti koji je dio njega zeleni, a koji je dio lijevi'.

'Imam pravo govoriti da nije gotovo. Ako se dogodi da u Zagrebu pobijedi zeleno-lijeva koalicija, ja ću im prvi čestitati', rekao je Škoro.

Na novinarski upit hoće li doći do restrukturiranja u gradskoj upravi, Škoro je rekao da je u Zagrebu zaposleno previše ljudi.

'Ovi ljudi tamo zaštićeni su svojim kolektivnim ugovorima, radili ne radili, oni primaju plaću. Ja sam rekao da moramo razgovarati. Ne može se metlom rješavati. Osnova cijele priče je tržište. Ja želim da živimo u zemlji za koju su ljudi ginuli. Ne valja previše onoga što oni žele napraviti', rekao je Škoro.

Istaknuo je da je on 'u životu i javnosti daleko duže nego Tomašević', a da ga nikada u životu nitko nije optužio za ekstremizam.

'Za mene je radikalna ljevica ona koja poziva na sve stvari koje ne rese centar, pogotovo ljevicu, a to je drakonsko kažnjavanje, oduzimanje nečega, sve ono što smo prošli od 1945. pa nadalje, sve što smo prošli od 1918. pa nadalje. To tako ne funkcionira. To mogu povjerovati samo naivni birači, mladi koji nisu educirani', poručio je Škoro.

Upitan koliko je puta surađivao s državom, Škoro je odgovorio 'jako puno', ali da taj novac nije dobio, nego je to zaradio.

'Kako možete očekivati da nećete raditi s državom, kad država kontrolira sve? Država je na medije potrošila 240 milijuna kuna, gdje je novac', pitao je.

O suradnji s Plenkovićem rekao je da nema problema s tim da 'pruži ruku bilo kome u političkoj utakmici'. Ne vidi problem u tome što će Možemo! imati većinu u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.

'To znači da ni Skupština ni gradonačelnik neće moći raditi što žele. Ljudi smo, lijepo ćemo sjesti i raditi', rekao je Škoro te nastavio:

'Pored mene živog netko će se boriti za radna prava? Netko tko nema dana radnog staža meni će govoriti o radnim pravima? Meni, koji sam radničko dijete, koji cijeli život radim i koji imam radnike kojima isplaćujem plaću', rekao je Škoro, napominjući da je 'platforma Možemo! kontaminirala civilno društvo'. Dodao je da im to ne zamjera samo on, nego i članovi inicijativa.

Dodao je kako oni nude pravu promjenu te se nada da će idućih dana puno ljudi promijeniti mišljenje o njemu, kao i o Tomaševiću.