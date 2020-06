Škoro otkrio koliko mandata očekuje, vidi li Plenkovića u svojoj vladi te poručio: 'Mi smo zadnja brana da se SDP ne vrati na vlast u Hrvatskoj'

Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro gost je Dnevnika Nove TV. Progovorio je i zašto Plenković ne može biti premijer u njegovoj Vladi

Sebe vidi kao premijera, a Plenković bi u eventualnoj postizbornoj suradnji s HDZ-om možda bio ministar. 'Plenković bi bio dobar ministar vanjskih poslova', poručuje Škoro.



'Da je netko meni rekao da ću ja, koji sam glasovao za gospodina Plenkovića prije četiri godine, sada voditi jedan pokret protiv njega, ja to sam sebi ne bih vjerovao. Vi i ja ne bismo danas razgovarali, ne bi bilo puno toga što se dogodilo u zadnjih godinu dana da on dobro radi. On, nažalost, kao premijer to dobro ne radi i to treba javno reći', rekao je Škoro.



O incidentu s govorom mržnje u Zagrebu kaže: 'Ja ne bih napravio nikome ništa, postoje policija i redarske službe. Ali, jasno da bilo kakve akcije koje su po zakonu kažnjive nisu prihvatljive.'