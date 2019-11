Škoro o štrajku prosvjetara: To je pitanje ponosa, statusa, ne samo novaca

Miroslav Škoro u sklopu predsjedničke kampanje u svom rodnom gradu Osijeku održava prvi veći predizborni skup. Tom je prilikom odgovarao na pitanja novinara

"One pokazuju trendove. Ja sam čovjek koji je koristio ankete i pri izradi svog doktorskog rada, tako da vjerujem u statistiku, ali opet kažem kako su kod nas ankete vrlo osebujne jer mi se čini da više služe oblikovanju javnosti, nego što služe istraživanju javnosti. Sami izbori će biti najbolja anketa."

"Kada sam obilazio malo Slavoniju razgovarao sam s jednim profesorom koji je počeo raditi kao profesor 1960., a zatekao je u istoj zbornici koji je počeo raditi 20-ih godina prošlog stoljeća te mi je rekao kako se odnos prema učiteljima nije mijenjao. To je jedno drugo pitanje, pitanje ponosa, statusa, ne samo novaca."

"Ja s jedne strane apsolutno žalim roditelje i djecu. Međutim, podržavam nastavnike u njihovoj pravednoj želji da budu izjednačeni u svom akademskom statusu. To je najvažnije. Nekada su najbolji među nama učili našu djecu, sada se događa to da je to zanimanje stvarno u potpunosti obezvrijeđeno."

"Da su nastavnici zadovoljni Vladom, ne bi bili na trgovima. To je to."

Osvrnuo se i na odnose sa susjednim državama, budući da se danas premijer Plenković u Osijeku sastao s Viktorom Orbanom.

"Hrvatska je zemlja koja ima susjedstvo koje ima. Nama svi moraju biti partneri i sa svima trebamo razgovarati, ali moramo razgovarati dostojanstveno i štiteći hrvatski interes."