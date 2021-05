Škoro: Raskrinkat ćemo to što se zove zeleno-lijeva koalicija. To niti je zeleno, niti je lijevo, nego ekstremno lijevo

Miroslav Škoro, kandidat Domovinskog pokreta i Zelene liste za gradonačelnika Zagreba, poručio je da je njegova stranka definitivno ostvarila sve svoje ciljeve. 'Vrlo sustavno i temeljito gradili smo ovu priču. Svašta su nam govorili, da gubimo, da se furamo samo na moje ime i prezime. A danas se najbolje vidjelo koji nam je potencijal', rekao je Škoro nakon što je s osvojenih 12,17 posto glasova ušao u drugi krug s Tomislavom Tomaševićem iz platforme Možemo! (45,13 posto)

'Bez obzira pobijedi li Jelena, Davor ili Miro - mi ćemo stati nasuprot ljevici', rekao je.

Dodao je da je uvjeren da će u drugom krugu pokazati da postoji dovoljno razuma i pameti da se u argumentiranoj raspravi raskrinka Zeleno-lijeva koalicija.

'To niti je zeleno, niti je samo lijevo. To je prije svega i nadasve ekstremno lijevo i to će biti zaustavljeno u drugom krugu, tako mi bog pomogao', rekao je Škoro.