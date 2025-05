Skoko o izborima: 'HDZ je ponudio nova, mlada lica i to se pokazalo učinkovito'

Uoči izbora se dosta toga komentiralo da HDZ gubi svoje utvrde u Zadru, Dubrovniku, Splitskoj-dalmatinskoj županiji, ali to se nije dogodilo. Skoko je naglasio kako na krilima pobjede na predsjedničkim izborima predsjednika Zorana Milanovića, SDP-u je u jednom trenutku porastao rejting.

No, međutim, kada se govori o anketama, anketnim istraživanjima to je zamrznuto stanje, odnosno, to je jedan trenutak. I samim time su možda bila i povećana očekivanja. S druge stane, zanemarena je činjenica da HDZ ima najjaču stranačku infrastrukturu na terenu. U sredinama gdje HDZ obnaša vlast, napravili su dobre rezultate, a ne treba zanemariti utjecaj, odnosno blagotvornost Vlade i projekata koji su na nacionalnoj razini spuštaju na lokalnu razinu.