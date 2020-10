Sjeverna Koreja unatoč koronavirusu održala vojnu paradu u cik zore

Sjeverna Koreja održala je vojnu paradu u subotu rano ujutro obilježavajući 75. godišnjicu utemeljenja svoje Radničke stranke, objavila je južnokorejska vojska

"Postoje znakovi da je Sjeverna Koreja održala vojnu paradu jutros na Trgu Kim Il Sunga u čemu je sudjelovao velik broj vojnika s vojnom opremom", navodi se u izjavi. "Južna Koreja i američke obavještajne vlasti pomno prate razvoj događaja, a postoji mogućnost da je to bio središnji događaj".

Analitičari su rekli da je Pjongjang na vojnoj paradi možda predstavio novo strateško oružje, no državni mediji nisu objavili nikakve snimke niti izvješća.

Uobičajeno obilježavana nizom koncerata i festivala, godišjica se pomno prati u regiji jer je to prigoda da vođa Kim Jong Un uputi poruke namijenjene domaćoj i inozemnoj javnosti.

Južnokorejski dužnosnici smatraju da je Kim iskoristio paradu kako bi pokazao moć uoči američkih predsjedničkih izvora u studenome jer su razgovori o denuklearizaciji započeti s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom zapeli u slijepoj ulici.

Tjednima su komercijalni sateliti slali snimke tisuća vojnika sjevernokorejske vojske koji vježbaju marširanje, a južnokorejski dužnosnici kazali su da bi Sjever mogao iskoristiti paradu da pokaže nove interkontinentalne balističke projektile (ICBM) ili nove balističke projektile lansirane s podmornica.

Strani diplomati u Pyongyangu često su dobivali pozivnice da prisustvuju takvih manifestacijama, no rusko veleposlanstvo objavilo je na društvenoj mreži da je diplomatska misija primila naputak da se "koliko je god moguće suzdrži" od putovanja u grad.

Jednako tako nijedan strani novinar nije primio pozivnicu za događaj. Brojna su veleposlanstva zatvorena zbog sanitarnih ograničenja i broj stranih promatrača u zemlji jako je ograničen.

Izolirana komunistička Sjeverna Koreja provodi stroge mjere kako bi spriječila pandemiju koronavirusa te je od siječnja zatvorila svoje granice. Službeno nije potvrdila nijednu infekciju unutar zemlje, no u taj podatak dvoje i južnokorejske i američke službe.

Državni mediji prenose da su mjere ograničenja razlog kašnjenja nekih važnih gospodarskih i građevinskih projekata.

Međunarodna zajednica nametnula je Sjevernoj Korejo niz drakonskih sankcija zbog njezina nuklearnog programa i razvoja balističkih projektila.

"No to je ipak impresivno veliko okupljanje tijekom globalne pandemije što govori da su sjevernokorejske vlasti više zabrinute za političku povijest i nacionalni moral nego za to kako spriječiti širenje covida", zaključuje Leif-Eric Easley, predvač na Sveučilištu Ewha Womans u Seoulu.

Zadnji put je Sjeverna Koreja prenosila vojnu paradu uživo na televiziji 2017., kada je pokazala brojne projektile ICBM u vrijeme visoke napetosti sa Sjedinjenim Državama.

Projektili ICBM bili su ponovno prikazani na paradi u veljači 2018., no ni tada strani novinari nisu primili pozivnice. Ubrzo nakon toga Kim je počeo susrete s međunarodnim vođama kao što je američki predsjednik Donald Trump te veliki projektili više nisu bili prikazivani javnosti.