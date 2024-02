Sjećate li se uniformi za ZOI-a u Sarajevu? Evo otkud inspiracija za njih

"Bila mi je velika čast kad me je pokojni profesor Mladen Kolobarić pitao da kreiram unifrome za Olimpijadu. U to vrijeme sam radila kao modni dizajner za 'Šik', iako sam bila mlada dizajnerica, već sam primila nekoliko nagrada za rad. Jedna od tih nagrada je bila Zlatna košuta, to je bila najveća nagrada za modu u bivšoj Jugoslaviji. Mislim da sam sad još više ponosna na moj rad na uniformama, jer sam više svjesna koliko je to važan posao bio", započinje Zukić Popović.

Otkrila je za Klix kako je na kreacijama počela raditi dvije godine prije samih Igara, a da joj se činilo kako ne zna otkud bi mogla početi.