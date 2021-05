Šišljagić: Dosta je bilo iseljavanja. Vrijeme je da se naši sugrađani vrate, a obvezujem se da ću to poticati

Predsjednik stranke Snaga Slavonije i Baranje i kandidat za gradonačelnika Osijeka Vladimir Šišljagić, u nedjelju je na tiskovnoj konferenciji predstavio svoj program, a najavio je da će njegov prvi potez biti otvaranje Ureda za komunikaciju s građanima

Ured će biti zatvoren i u njemu će se zaprimati prijedlozi, pritužbe i zahtjevi građana, a Gradska uprava dužna je u najviše dva tjedna odgovoriti na svaki upit, rekao je Šišljagić. Dodao je kako namjerava prekinuti višegodišnju praksu zanemarivanja građana i njihovih problema.

Po njegovim riječima, ured će objedinjavati sve gradske službe jer do sada su građani morali hodati od vrata do vrata gubiti vrijeme i moljakati, a sve to s neizvjesnim ishodom.