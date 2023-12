Sirijac tuži Hrvatsku na Europskom sudu za ljudska prava

'Nisam mogao zaboraviti to iskustvo na granici', kaže Sami Barkal za The Guardian. 'Snimio sam taj video jer sam želio da ljudi shvate što nam se događa i kako se igraju s našim životima, kao da ništa ne vrijede. Što još možemo učiniti da to prestane? Tako da stvarno polažem nade sud. Želimo li doista granice sa zidovima, nasiljem i otporom? Ili želimo pronaći humaniji način?'

Barkal je napustio Kobane u Siriji 2014. kada je Islamska država počela bombardirati kurdska sela. Imao je 13 godina. 'Otišao sam s majkom i bratom u Tursku', prisjeća se Barkal. 'Moja obitelj se vratila, no ja nisam jer sam se bojao da ću biti prisiljen služiti vojsku. Kad je moja obitelj otišla, tada je za mene život zapravo počeo. Morao sam sam učiti o životu', ispričao je Barkal.