Ministar demografije u općini Novigrad: Evo koliko su lani uložili u tamošnje vrtiće

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić istaknuo je u petak tijekom radnog posjeta Općini Novigrad, u kojoj je Ministarstvo prošle godine uložilo više od 70.000 eura u uređenje dječjih igrališta, važnost ulaganja u vrtiće i obrazovanje djece kao "ulaganja u budućnost Hrvatske".
Ministar Šipić obišao je dječji vrtić u Pridrazi i upoznao se s uvjetima rada, infrastrukturom te potrebama djece, a istaknuta je važnost ulaganja u rani i predškolski odgoj kao ključnog segmenta demografske obnove i stvaranja kvalitetnih uvjeta za život mladih obitelji, priopćeno je iz Ministarstva.
"Ulaganje u vrtiće i obrazovanje naše djece ulaganje je u budućnost Hrvatske. Drago mi je vidjeti konkretne projekte na terenu koji pridonose kvaliteti života u lokalnim sredinama“, rekao je Šipić. Ministarstvo demografije i useljeništva 2025. godine je uložilo više od 70.000 eura za uređenje dječjih igrališta u Općini Novigrad.
Šipić se susreo i s načelnikom općine Josom Kaplanom, a razgovarali su o aktualnim demografskim izazovima, mjerama za poticanje ostanka i povratka stanovništva te mogućnostima daljnjih ulaganja u razvoj lokalne zajednice.
Načelnik Kaplan zahvalio je na podršci Ministarstva, naglasivši da Općina kontinuirano ulaže u poboljšanje uvjeta za djecu i mlade obitelji, priopćeno je.