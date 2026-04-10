Ministar demografije u općini Novigrad: Evo koliko su lani uložili u tamošnje vrtiće

Ministar Šipić obišao je dječji vrtić u Pridrazi i upoznao se s uvjetima rada, infrastrukturom te potrebama djece, a istaknuta je važnost ulaganja u rani i predškolski odgoj kao ključnog segmenta demografske obnove i stvaranja kvalitetnih uvjeta za život mladih obitelji, priopćeno je iz Ministarstva.

"Ulaganje u vrtiće i obrazovanje naše djece ulaganje je u budućnost Hrvatske. Drago mi je vidjeti konkretne projekte na terenu koji pridonose kvaliteti života u lokalnim sredinama“, rekao je Šipić. Ministarstvo demografije i useljeništva 2025. godine je uložilo više od 70.000 eura za uređenje dječjih igrališta u Općini Novigrad.