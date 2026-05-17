koprivnica

Šipić na krštenju desetog djeteta u obitelji Kovačević

V. B./Hina

17.05.2026 u 01:45

Ivan Šipić
Ivan Šipić Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Bionic
Reading

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić bio je u subotu u Koprivnici na svečanom krštenju Natanaela Kovačevića, desetog djeteta u obitelji Kovačević te istaknuo važnost potpore obiteljima s više djece, kao i društvene potpore roditeljstvu

"Taj poseban događaj snažno svjedoči o vrijednosti života, obitelji i zajedništva te predstavlja primjer predanosti roditeljstvu i otvorenosti životu. Krštenje desetog djeteta u obitelji Kovačević ujedno šalje snažnu poruku o važnosti demografske obnove i potpore obiteljima s više djece kao jednom od ključnih temelja hrvatskog društva i njegove budućnosti", kazao je ministar Šipić.

Istaknuo je važnost promicanja obiteljskih vrijednosti, demografske obnove i društvene potpore roditeljstvu, osobito u vremenu kada su demografska pitanja među najvećim izazovima suvremenog hrvatskog društva, stoji u priopćenju Ministarstva.

vezane vijesti

Krštenje malenog Natanaela bilo je tijekom svete mise u Župi sv. Antuna Padovanskog u Koprivnici.

Misu je predvodio varaždinski biskup mons. Bože Radoš, uz sudjelovanje članova obitelji, župne zajednice, prijatelja i brojnih uzvanika.

Roditelji Natanaela, Ivica i Katarina Kovačević zajedno odgajaju desetero djece – Rafaela, Kristiana, Ivana Pavla, Gabriela, Antuna, Mariju Faustinu, Mihaela, Leona Emanuela, Alojziju i Natanaela.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
osmero nastradalih

osmero nastradalih

Objavljeni detalji strave iz Modene: Nakon što se autom zabio u pješake vozač je mahao nožem
premlaćivanje pomorca

premlaćivanje pomorca

Rinčić: Šutnja i ravnodušnost prema nasilju otvaraju prostor njegovoj normalizaciji
uvala luka

uvala luka

Na Korčuli se sprema uklanjanje bombe iz Drugog svjetskog rata

najpopularnije

Još vijesti