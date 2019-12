Sinoć su otkrili i više nego što su htjeli: Analizirali smo što su rekli između redaka svojim stavom, rukama i gestama

Nakon sinoćnjih napetih rezultata špica večeri bili su govori troje kandidata koji su osvojili najviše glasova. Komunikacijske stručnjakinje Ljiljana Buhač i Nikolina Borčić do u detalje analizirale su ključne poruke, ali i, što je najvažnije, ono što nam niti Zoran Milanović, niti Kolinda Grabar Kitarović, a niti Miroslav Škoro nisu rekli, a odali su to svojim držanjem i gestikulacijom

Napominje da je kod Milanovića u ključnim porukama tijelo radilo protiv njega. Ključna poruka bila mu je ona pomirenja, no pritom je 'lickao usne i imao ispružen kažiprst'. 'Kada govorite o pomirenju i jednakosti te poručujete da neće biti građana drugog reda, a kažiprst je u zraku, vjerujete kažiprstu, a ne riječima', napominje.

'On, ističući svoje pogreške i slabosti, zapravo poručuje - 'ako i ne uspijem, rekao sam da sam isti'. On je i inače bahat tip. Poručuje - 'ja sam dečko iz vašeg kvarta'', kaže Buhač o Milanovićevu govoru.

Milanović je imao strogo kontrolirane pokrete, a oslonac mu je bio za pultom, s vrlo malo gestikulacije. Buhač smatra da mu je stav bio superioran. 'Poručio je - 'ja sam tu, nemate drugog izbora'. Možemo primijetiti da se ovog puta pripremio za govor. On je elokventan i vrlo lucidan tip, svoju priču je dobro ispričao, bio je vrlo kratak, ali Zoran Milanović ostaje Zoran Milanović. Poznajući njegov kratak fitilj, možemo očekivati da u drugom krugu igra neće baš biti u revijalnom tonu', dodaje.

S druge strane Grabar Kitarović, koja bi u drugom krugu uvelike trebala ovisiti o biračima Miroslava Škore, podbacila je u motivaciji tih birača. 'Ona za drugi krug mora nagovoriti Škorine birače da joj daju glas, a mislim da ih sinoć nije motivirala. Nije bila uvjerljiva. Imala sam dojam da je došla jer se to traži od nje i da je sve to odradila. Kada bismo je gledali kroz kampanju, imate dojam da nije pretjerano željela drugi mandat. Ona nije pokazala strast. Po meni je imala taj dar u kampanji na prošlim izborima', analizira Buhač.

'Govor je bio lišen 'nadimanja svisoka' i arogantnosti. Uključujući, ne isključujući. Bio je kratak, motivirajući, sadržajno dobro strukturiran. Time je već jučer pokušao motivirati i dio Škorinih da prijeđu u 'njegov tim'. Ili barem one koji su ostali doma i nisu glasali. Vidjelo se da zna da bez dodatnih glasova zadnji put govori kao pobjednik. Iako je kod nas publika vrijednosno podijeljena i svatko glasa za svoga, neovisno o sadržaju, ovaj govor možemo istaknuti kao dobru praksu. I primjer kako biti OK', napominje Borčić.

Buhač se pita tko ju priprema za govore jer, smatra, onaj tko to radi ne voli je i ne želi joj dobro . 'Ona bi trebala biti svoja, a ne koristiti školske glumačke alate. Netko je uči prevelikoj gestikulaciji i gestikulaciji na pogrešnim mjestima. Kada je govorila o zajedništvu, imala je pokret 'ruke u vrećici'.

'Na momente ste mogli imati osjećaj da ona ne vjeruje u ono što sama govori. Previše je spominjala riječ narod i Hrvatska, a govor joj je bio predugačak i suhoparan. Bio je to i ' govor bez slatkiša', za razliku od Milanovića', smatra Buhač. Aktualna predsjednica trebala je biti kraća, ističe.

Prvo govori o zajedništvu, onda o borbi. Nema borbe kod zajedništva, kao da smo u ratu', dodaje. Osmijeh koji je Grabar Kitarović navukla na lice Buhač naziva apotekarskim, usiljenim. 'Kao manekenke kada se moraju smijati, a cipela ih žulja', karikira. Greška je i to što se oslanjala na tekst, a kada je počela improvizirati - pogubila se. 'Kada bi izgubila nit, vratila bi pogled na papir i to je ubitačna kombinacija za govornika. Kada se oslanja na tekst, izgubi kontakt s publikom i djeluje neuvjerljivo', zaključuje Buhač o govoru Grabar Kitarović.

'Pred njom su dva teška tjedna'

I Nikolina Borčić smatra da Grabar Kitarović govorom nije motivirala Škorine birače da prijeđu na njezinu stranu u drugom krugu. 'Govor je tako bio predugačak i nestrukturiran pa su se izgubile ključne poruke. A imala je poruke koje je željela prenijeti, posebno Škorinim glasačima, jer su joj oni neophodni. Da je govor bio kraći, bio bi motivirajući. Trudila se i govorom tijela dati dodatan ton riječima, no sve je to bilo pomalo previše. Vjerujem da je to uslijed sreće što je preživjela preludij za unutarstranačke izbore. I što ide dalje kao vjerojatna pobjednica', analizira Borčić.