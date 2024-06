Majstor karatea kojeg je tužio Pripuz: Tko je političar koji je pretukao hrvatskog vojnika

Kako su prenijeli domaći mediji, Jenkač je u subotu navečer došao u Društveni dom u Orehovcu, a pri dolasku je zagradio neka od vozila koja su došla prije njega. Jedan od vlasnika blokiranih vozila, pripadnik Hrvatske vojske, oko 1 sat noću apelirao je na okupljene da maknu vozilo koje ga je blokiralo jer je morao hitno otići, a nakon što se Jenkač oglušio na taj apel, zaprijetio je da će nožem izbušiti gume. Tada je Jenkač izašao i, kako pišu Varaždinske vijesti , došlo je prvo do verbalnog, a zatim i do fizičkog sukoba u kojem je vojnik izvukao deblji kraj, što ne čudi s obzirom na to da je gradonačelnik nosilac crnog pojasa u karateu. Ozlijeđenom vojniku pružena je pomoć u varaždinskoj bolnici, a utvrđene su mu lakše tjelesne ozljede.

Od prošle godine zapamćen je kao jedan od nekoliko HDZ-ovih gradonačelnika koji su išli protiv jednog od glavnih izbornih aduta te stranke za ovogodišnje parlamentarne izbore, a koji su se povukli, vjerojatno pod pritiskom iz stranačke središnjice. Naime HDZ-ova je saborska većina prošle godine, u sklopu porezne reforme, ukinula prirez, koji je do tada bio prihod gradova i općina, a njima je omogućeno da sami određuju porez na dohodak. Nakon što su neki gradonačelnici koji nisu iz HDZ-a, prvenstveno zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, najavili da će morati podići stopu poreza na dohodak da bi kompenzirali ono što su izgubili ukidanjem prireza, HDZ je pokrenuo kampanju u kojoj je tvrdio da nijedan grad kojem je na čelu HDZ-ovac neće podići porez na dohodak. No Novi Marof bio je jedan od HDZ-ovih gradova koji se oglušio na to, a Jenkač je zdušno branio odluku o povećanju poreza na dohodak u tom gradu.

'Odluka je jednoglasno usvojena. Čak se niti jedan gradski vijećnik nije javio za raspravu, nisam nikoga morao uvjeravati u ispravnost te odluke. Naravno da sam sa svojim suradnicima analizirao, vagali smo kako bismo mogli proći bez dizanja stope poreza na dohodak, ali shvatili smo da bi to teško išlo', govorio je tada Jenkač za Novi list. Tada je tvrdio da ni uz povećanje poreza na dohodak neće uspjeti kompenzirati gubitak koji će nastati ukidanjem prireza jer su gradski troškovi znatno porasli u prethodnih nekoliko godina. No 20-ak dana kasnije Gradsko vijeće donijelo je novu odluku kojom se podignute stope poreza na dohodak vratilo na prijašnju razinu.

Lokalni evaraždin prije mjesec dana je pisao da će Jenkač ipak ući u ovaj saziv Sabora, ali tako da će on i Goran Kaniški podijeliti mandat umjesto aktualnog varaždinskog župana Anđelka Stričaka, jer zbog dužnosti župana on ne može ujedno biti saborski zastupnik, i to tako da će Kaniški prve dvije godine biti u Saboru, a Jenkač druge dvije. Hoće li fizički obračun s hrvatskim vojnikom utjecati na to da izgubi svoje dvije godine u Saboru, ostaje vidjeti, a vjerojatno će ovisiti i o tome kako će se odvijati eventualni sudski postupak, jer ga policija trenutno sumnjiči zbog pokušaja nanošenja teške tjelesne ozljede.