Sindikati ne odustaju: Marić i Aladrović nisu uključili mozak, štrajkat ćemo do Božića, samo ne znamo kojeg

Štrajk prosvjetara ušao je u dvadeseti dan i ne jenjava. Nakon jučerašnjeg izlaska na Markov trg sinidaklisti su se vratili u svoje prostorije i održali još jednu unizu konferencija za medije. Naveli su d aje prema podacima policije jučer na prosvjedu bilo oko pet tisuća ljudi, a Branimir Mihalinec, šef Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, otkrio je da je jučer štrajkalo preko 90 posto srednjih škola. Otkrili su gdje će se štrajkati u ponedjeljak

'To je snažna poruka. To je poruka da se koalicijski dogovor ne odnosi na nas, to je čuvanje fotelja, to sustav obrazovanja ne prihvaća. Mi smo postavili zahtjeve, održana su dva sastanka. Prvi je bio tek toliko da razgovaramo. Drugi je bio prvi ozbiljan u gdje smo mi naivno pomislili da će druga strana početi razmišljat. No mislim da jučerašnje izjave ministara Josipa Aladrovića i Zdravka Marića govore o tome da nisu uključili taj dio mozga koji procesuira različito mišljenje.

To znači da će u ponedjeljak Vlada iznijeti prijedlog, a mi ćemo takav prijedlog dati članovima na izjašnjavanje da vidimo koliko njih je spremno prekinuti štrajk', rekao je Mihalinec.