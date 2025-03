Ministarstvo: Dan proveden u štrajku učiteljima će platiti sindikati

Ističu da je u osnovnim školama učitelju mentoru plaća rasla 66 posto, a učitelju savjetniku 70 posto. U srednjim školama od 2019. godine do danas nastavniku je plaća narasla 70 posto te iznosi 1589 eura, nastavniku mentoru rasla je 70 posto, a nastavniku savjetniku 71 posto. U visokom obrazovanju od 2019. do danas prosječna plaća asistenta ukupno je povećana 58 posto, višeg asistenta 54 posto, docenta 54 posto, izvanrednog profesora 60 posto, redovitog profesora 56 posto, a redovitog profesora u trajnom zvanju 47 posto. Prosječna plaća redovitog profesora u trajnom zvanju iznosi 3178 eura.

Uz to, naglašavaju iz Ministarstva, ovaj mjesec svim zaposlenicima isplaćena je uvećana plaća za tri posto te će im do kraja godine plaća biti uvećana za dodatnih tri posto. Osim toga, za tri mjeseca ponovno počinju pregovori sa sindikatima o dodatnom povećanju plaća. Ako govorimo o utjecaju inflacije, prema dostupnim podacima, kumulativna inflacija od 2019. do siječnja bila je 28,1 posto, a rast plaće učitelja u istom razdoblju 67 posto, što nam pokazuje da je unatoč inflaciji povećanje plaća učitelja u navedenom razdoblju i dalje značajno.