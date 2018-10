Silovita kiša sručila se na Dalmaciju, splitske ceste pretvorile se u jezera

Obilna kiša koja je tijekom noći sa subote na nedjelju i u jutarnjim satima pala u Splitu u drugom najvećem hrvatskom gradu na nekim je prometnicama izazvala pravi potop

Portal Dalmacija Danas javlja da je došlo do prekida rada pojedinih semafora, a iz okućnica, parkirališta i podruma se cijelo jutro ispumpava voda. Čini se da su u centru grada najviše ‘stradali’ Dioklecijanovi podrumi. Velike količine oborinskih voda našle su svoj put do podruma, što je dovelo do izbijanja šahtova i pravih malih ‘gejzira’. Prizor je zatekao brojne Splićane, ali i turiste koji su stali i u čudu gledali u ovu splitsku ‘atrakciju’.