Pogledajte gdje će biti najviše kiše, a gdje će prevladavati sunčano

U subotu će u središnjim predjelima biti promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima. No očekuju se i sunčana razdoblja, a ujutro je mjestimice moguća magla. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 11, a najviša dnevna od 18 do 21

Na zapadu Hrvatske umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, te u prvom dijelu dana mjestimice obilnijom oborinom. Na sjevernom Jadranu će umjereno jugo prijepodne slabjeti i okretati na zapadnjak i sjeverozapadnjak, a valovito more će se smirivati. Temperatura od 10, koliko će ujutro biti u gorju, do oko 20 poslijepodne na sjevernom Jadranu. U Slavoniji i Baranji djelomice sunčano, a ponajpije je u zapadnoj Slavoniji moguć poneki pljusak, uglavnom poslijepodne. U Posavini ujuro može biti i kratkotrajne magle. Jutro toplije od današnjeg, a dnevna temperatura od 22 do 24 stupnja.

U Dalmaciji sutra također promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, a povremena kiša mjestimice će biti obilnija uz grmljavinu. Umjereno do jako jugo u slabljenju i poslijepodne će na otvorenom okrenuti na sjeverozapdnjak. More većinom umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura od 19 u Zagori do 23 stupnja na obali.

Na južnom Jadranu sutra povremena kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, a bit će i kraćih sunčanih razdoblja. Puhat će umjereno i jako jugo uz umjereno valovito i valovito more, a potkraj dana će slabjeti. Temeratura podjednaka onoj na srednjem Jadranu.