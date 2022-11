Sever o borbi protiv inflacije: 'Jedino pravo rješenje je snažan rast plaća i mirovina, druge mjere neće puno pomoći'

Stopu inflacije pumpa rast cijena hrane, a to je najveći udar na građane i oni se sve teže snalaze, rekao je u Dnevniku HTV-a čelnik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever

Jedino rješenje za taj problem je, smatra Sever , snažan rast mirovina i plaća, prenosi HRT . Objasnio je kako je hrana poskupjela gotovo 20 posto te da je taj rast i veći od same inflacije koja je službeno 13 posto.

'To je ono što je najveći udar na kućanstva zbog toga što, što je zemlja siromašnija, to je veći udio troška hrane u mjesečnoj potrošnji kućanstva', rekao je Sever i dodao da u razvijenim zemljama kućanstva na hranu troše od osam do deset posto primanja, dok u Hrvatskoj troše prosječno blizu 26 posto, a oni koji imaju niža primanja i više.



'Na kraju krajeva, jedino pravo rješenje u svemu tome je jedan snažan rast plaća i mirovina, jer sve mjere bez povećanja plaća i mirovina neće pomoći do te mjere da se lovi taj korak s inflacijom, a neizvjesnost je vrlo velika, bez obzira na lagane optimistične prognoze za sljedeću godinu', zaključio je Sever.