Šeparović odgovorio Grabar Kitarović, a iz odgovora proizlazi da ona ne zna svoje ustavne ovlasti

Predsjednik Ustavnog suda RH Miroslav Šeparović iznenađen je izjavom predsjednice u kojoj ona poziva Ustavni sud da se očituje o izvanredne sjednice Sabora na traženje Mosta. Prema stavu Ustavnog suda predsjednica može sama odlučiti hoće li sazvati sjednicu Sabora jer za to ima ustavnu ovlast

Odmah nakon rekonstrukcije Vlade kojom nije bio obuhvaćen ministar zdravstva Milan Kujundžić, Most je od predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića tražio sazivanje izvanredne sjednice hrvatskog parlamenta kako bi se odlučilo o njihovom prijedlogu za Kujundžićevom smjenom.

No, Sabor je otišao na godišnji odmor i sjednica nije sazvana. Most je zato pisao Ustavnom sudu tražeći da taj sud potvrdi ono što ionako stoji u Ustavu, a to je da se izvanredna sjednica Sabora saziva kada petina saborskih zastupnika podnese zahtjev za opoziv ministra. Most je prikupio dovoljan broj potpisa zastupnika, piše Telegram.