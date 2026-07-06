'Šeparović je nekompetentan, Milanović nepristojan, a Plenković provodi tihi državni udar'

Vanjskopolitički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik Božo Kovačević komentirao je posljednji sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića te napad bivšeg predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića na predsjednika Republike

Kovačević je gostujući na N1 televiziji osudio Milanovićev napad na novinare i istaknuo da bi predsjednik morao javno nastupati nakon prethodne pripreme. 'Ponašao se kao privatna osoba, bio je nepripremljen i pokazao se kao priličan nasilnik prema novinarima. Nije se ponašao kao osoba koja predstavlja važnu insituticiju nego kao privatna osoba, kao već bezbroj puta dosad. Predsjednik predstavlja državu, čak i kad govori u osobno ime, jer se sve što kaže može shvatiti kao govor u ime države, a posljedice takvog izražavanja može osjetiti i država. Kad govori o 'Andreju Vučiću', Zoran Milanović vrijeđa i predsjednika Srbije i premijera vlastite države', naglasio je Kovačević.

'Što se tiče konkretnog sukoba oko (ne)odlaska pripadnika počasno-zaštitne bojne u Pariz i koalicije voljnih, ocijenio je da svi u državi moraju poštovati i Ustav i zakone, ali i da su zakoni često nesuklađeni. 'Zakoni su prilično zbrkani, a to govori i o kvaliteti pravne struke u Hrvatskoj koja dopušta da se donose takvi zakoni. No, naši stručnjaci za ustavno pravo i Ustavni sud ne reagiraju na to niti reagiraju na to da vlada sustavno krši Ustav. Ovo je lakrdija i kad državu predstavljaju takvi ljudi, oni koji to promatraju, mogu samo zaključiti da je i država lakrdija', rekao je Kovačević.

'Sreća je da Šeparović više ni o čemu ne odlučuje' Komentirao je i objavu Miroslava Šeparovića, bivšeg predsjednika Ustavnog suda na društvenim mrežama, u kojoj se obračunao s predsjednikom Milanovićem. 'Biviši predsjednik Ustavnog suda tim je postom pokazao kakav je bio predsjednik Ustavnog suda - takav da mu se svatko s pravom može smijati. Napisao je i kako je sreća da Milanović ni o čemu ne odlučuje, a sreća je naša, zapravo, da gospodin Šeparović više ni o čemu ne odlučuje jer se iz tog posta može samo zaključiti da je bio nekompetentan za ono što je radio', ocijeno je Kovačević.