Predstavljena knjiga koja otkriva tajne diplomacije, špijunaže i međunarodnih odnosa, stigao i Milanović

Riječ je o knjizi koja otkriva tajne diplomacije, špijunaže i međunarodnih odnosa kroz povijest i suvremenu politiku, spaja znanstvenu analizu, diplomatske anegdote i kritički pogled na svjetske sile te hrvatsku diplomaci

Osim predsjednika Milanovića i autora, o knjizi 'Diplomacija iza kulisa - Komparativna analiza jedne profesije' govorila je docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, znanstvena savjetnica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose prof.dr.sc. Senada Šelo Šabić. Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika za kulturu Zdravko Zima.