diplomacija iza kulisa

Predstavljena knjiga koja otkriva tajne diplomacije, špijunaže i međunarodnih odnosa, stigao i Milanović

Bi. S.

30.06.2026 u 21:12

Promocija knjige Diplomacija iza kulisa
Promocija knjige Diplomacija iza kulisa Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL
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Zoran Milanović sudjelovao je na promociji knjige doajena hrvatske vanjske politike prof. dr. sc. Damira Grubiše 'Diplomacija iza kulisa - Komparativna analiza jedne profesije', koja je održana večeras u Novinarskom domu.

Riječ je o knjizi koja otkriva tajne diplomacije, špijunaže i međunarodnih odnosa kroz povijest i suvremenu politiku, spaja znanstvenu analizu, diplomatske anegdote i kritički pogled na svjetske sile te hrvatsku diplomaci

Osim predsjednika Milanovića i autora, o knjizi 'Diplomacija iza kulisa - Komparativna analiza jedne profesije' govorila je docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, znanstvena savjetnica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose prof.dr.sc. Senada Šelo Šabić. Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika za kulturu Zdravko Zima.

Senada Šelo Šabić
Senada Šelo Šabić Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL

Damir Grubiša predavao je i na sveučilištima u Rijeci, Bologni, Bradfordu, Sorbonnei 2, Notre Dame, u Tallahasseeju na Floridi te. Pokrenuo je i vodio časopis Argumenti iz Rijeke i bio je glavni urednik časopisa Politička misao. U nevladinu sektoru bio je zamjenik predsjednika Supekova Društva za demokraciju i društvenu pravdu, direktor Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, predsjednik Hrvatskog politološkog društva te član Savjeta Hrvatske radiotelevizije.

Tijekom svoje diplomatske karijere bio je i hrvatski veleposlanik u Italiji, San Marinu i pri FAO-u – Organizaciji za prehranu i poljoprivredu, od 2012. do 2015. godine.

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