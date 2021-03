Šefica 'Nazorove' o bebi koju je netko ostavio u tuđoj kući: Već postoji jako veliki interes za posvajanje dječačića. Imali smo i zahtjev iz Norveške'

Zagrebačka obitelj nakon povratka s rođendana ispred vrata svog doma pronašla je pothlađeno novorođenče staro dva tjedna i zamotano u deku. Šesteročlana obitelj ne zna tko je ostavio bebu ispred njihovih vrata. Obitelj je pozvala policiju, a ubrzo je stigla i Hitna pomoć koja je prevezla dječačića u bolnicu, a još uvijek se nalazi u KBC-u Zagreb

''Na svu sreću ovog dječačića možemo zvati nahoče jer zapravo ne znamo tko su mu roditelji i na svu sreću ovakvih slučajeva je jako malo. U mojoj 20 godina i više dugoj karijeri je bilo samo desetak djece koja su bila nahočad i koja su završila u Domu u Nazorovoj. Imaju vjerojatno po drugim kućama koje zbrinjavaju djecu i još takve djece, ali to je zaista na svu sreću relativno mali broj djece u odnosu na broj djece koji zbrinjavamo. Ovdje je, vidimo, intervenirala policija. Policija će nastojati doći do podataka pretpostavljamo tko su roditelji. Dječak je zbrinut u bolnici da se utvrdi njegovo zdravstveno stanje. Nakon toga će biti smješten po odluci centra za socijalnu skrb u neku instituciju, ili u Dječji dom u Nazorovoj ili u Caritasov dom Kuća ljubavi mada bi bilo najbolje za tu dobnu skupinu djece da bude odmah smještena u udomiteljsku obitelj, no kako je situacija s udomiteljstvom pogotovo u Gradu Zagrebu poprilično loša i mali je broj udomitelja koji bi preuzeli vrlo zahtjevnu brigu o ovako malom djetetu, prepostavljam da ćemo dobiti ili mi u Nazorovoj ili Caritasov dom da se dijete smjesti kod nas'', kazala je Kelava.



Nažalost ovako malene djece u njihovom domu, kazala je, ima previše. ''Mi skrbimo o djeci od 0-21 godinu, međutim u Nazorovoj skrbimo o čak 75 djece dobne skupine 0-7 godina. Moram reći da 15 djece imamo preko punog našeg kapaciteta i veliki je broj hitnih smještaja, odnosno izdvajanja djece iz kriznih situacija. Prošli tjedan smo tako dobili četvero djece koja su došla hitnim smještajem'.

Da je troma država, kaže Kelava, ne možemo generalizirati. ''Često su spori ljudi koji rade na slučajevima pojedine djece gdje zapravo ovi predmeti koji se tiču djece bi morali biti prioritetni i u centrima za socijalnu skrb koji bi definitivno trebali što prije pokretati postupke za rješavanje roditeljskog prava kod roditelja koji uopće ne brinu o svojoj djeci, a isto tako i sudovi kad predmet dođe na sud bi morali te predmete rješavati prioritetno''.

Ako netko želi posvojiti ovog dječačića, treba se javiti Centru za socijalnu skrb. 'Vjerojatno će se čekati sva procedura da se utvrdi tko su roditelji i koje su okolnosti i nakon toga će se u centru donositi odluke. Već postoji jako veliki ineteres za posvajanje dječačića tako da smo mi kao dom koji još nismo ni dobili zahtjev za smještaj djeteta, dobili niz zamolbi od potencijalnih usvajatelja i udomitelja. Nažalost nismo adresa kojoj se trebaju obraćati. Imali smo čak i jedan zahtjev iz Norveške', kazala je Kelava.