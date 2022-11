Šefica HUP-a o ekstraprofitu: To je diskrimnacija uspješnih, koji su uspjeli ostvariti dobit unatoč teškim vremenima

Prema prijedlogu novog Zakona o porezu na dobit tvrtke koje su ove godine zaradile više od 300 milijuna kuna platit će porez po stopi od 33 posto. Procjene su da bi to bio prihod za državnu blagajnu oko dvije milijarde kuna

Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) rekla kako smatraju da je 'to diskriminacija onih koji su uspješni, koji su uspjeli ostvariti dobit unatoč teškim vremenima'. Ističe kako i dalje naglašavaju da je EU uredbom sugerirala da se porez na ekstradobit isključivo fokusira na kompanije koje posluju u energetskom sektoru i koje su ostvarile ekstraprofit na divljajućim cijenama energenata.

'Apsolutno nije bila ideja da se porez implementira na cijelo gospodarstvo, posebno u našem slučaju. I dalje nije jasno što je to ekstradobit, tko to određuje, što je normalna razina dobiti....', naglasila je Weber.

Branko Grčić, saborski zastupnik (SDP) nije za linearno oporezivanje.



'Ideja ovog oporezivanja jest da se ide selektivno i da se obuhvati samo one firme koje su radi vanjskih utjecaja ostvarili, kako bi se reklo "ni kruh jeli ni kruh mirisali", uvećanu dobit prije svega zbog kretanja cijena na tržištu. Ja bih tu proširio tek na one koji su lovili u mutnom pa su povećali profitne marže u odnosu na vrijeme od dvije-tri godine unazad. To je bio ključni obuhvat, a nikakvo linerano u smislu da se uđe u segmente gospodarstva gdje postoje tvrtke koje su planirale razvoj i ostvarile veće prihode i dobit, realno su to ostvarile, a ne kao rezultat inflacije i napuhivanja cijena', rekao je Grčić i dodao da linearni pristup Vlade ide preširoko.



Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, rekao je da Europska konfederacija sindikata zagovara povećanje plaća, nadzor nad energetskim kompanijama, te uz ostalo i uvođenje posebnog poreza na dobit koji ostvaruju energetske i druge kompanije.



'Sasvim je normalno pa i poželjno da netko tko prima više, da isto tako više daje', rekao je Sever.