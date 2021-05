Šef ugostitelja Istre i Kvarnera o popuštanju mjera: Situacija će biti još gora kad se krene u prisilnu naplatu otvorenih računa. Svi skupa možemo plakati Bogu

'Mi smo sad 16. mjesec u opsadi, radimo posao koji nije ugostiteljstvo, bavimo se pukim preživljavanjem', komentirao je popuštanje epidemioloških mjera predsjednik Udruge ugostitelja Istre i Kvarnera Vedran Jakominić

'Imamo taj novi ciklus popuštanja, zahvalan sam što do toga dolazi. Ako je to zbog izbora, žao mi je što nemamo češće izbore. Nelogičnosti imamo cijelo vrijeme – od samog početka krize do danas. Bili bi razočarani da i ovog puta nemamo odluka koje nas zbunjuju', komentirao je popuštanje epidemioloških mjera predsjednik Udruge ugostitelja Istrei i Kvarnera Vedran Jakominić gostujući na N1 Televiziji.

Dodaje kako ugostitelji mogu samo zapomagati. Ističe kako su dosadašnje mjere 'bile dizajnirane da bi stimulirale neaktivnost' te da su sada potrebne mjere 'kako nagraditi aktivnost, kvalitetu i kako osigurati ljudima koji su se morali opako zadužiti da u narednim godinama vrate dugove'.