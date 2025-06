Šef udruge zaštitara: Realna statistika je da na Thompsonovu koncertu imate dva-tri mrtva

“Realno vam je statistika da imate dva-tri mrtva, desetak epi napada, od 10 do 15 hipoglikemičkih koma. To nisu incidenti, ali do tih ljudi u toj masi treba doći. Treba ih izvući i dovesti do hitnog koridora, tim ljudima treba pomoći. Neki će biti tu i 10 sati prije početka koncerta”, objašnjava Perčin.

Nepoznat broj policajaca i liječnika

Ogroman broj ljudi na koncertu komentirala je i ministrica zdravstva Irena Hrstić. Kaže da zdravstveni sustav ima 75.000 zaposlenih. “Postoje osobe koje u tom trenutku neće biti na svom radnom mjestu zbog potrebe osnovnog rada, nego će sudjelovati u dopunskom radu osiguravanja zdravstvene skrbi za potrebe koncerta”, navodi Hrstić.