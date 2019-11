Šef PNUSKOK-a koji je pijan sletio u jarak dobio novčanu kaznu i ostaje tri mjeseca bez vozačke

S 1,4 promila alkohola, voditelj zagrebačkog PNUSKOK-a Alen Barta vozio je privatni automobil izvan službe. Izgubio je nadzor i sletio s ceste na području Velike Gorice. Takvim šturim informacijama reagiraju u MUP-u na pitanja novinara. Poručuju da je o nesreći sam Barta obavijestio nadređene, alkotestiran je na licu mjesta, prekršajno i disciplinski prijavljen, a detalje ne otkrivaju

"Disciplinski sud proveo je postupak po pravilima sudovanja i kao jedini meritoran, odredio je i izrekao kaznu policijskom službeniku, u skladu sa svojim ovlastima", odgovorili su iz MUP-a za Dnevnik Nove TV i dodali kako je "izrečena disciplinska kazna izvršena".

Riječ je o novčanoj kazni. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, skinuto mu je 10 posto s plaće. Izdani su i prekršajni nalozi po kojima će Barta morati platiti 4300 kuna i tri mjeseca ostaje bez vozačke dozvole, prema starom zakonu.

"On mora snositi posljedice prema Prekršajnom zakonu, on je razbio auto i napravio prekršaj pa prema tome mora za to odgovarati kao i svaki drugi vozač na cesti", kaže sudski vještak Goran Husinec.