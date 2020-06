Šef osječkog SDP-a zaprepastio se kada je vidio izborne liste, morao je stopirati i Google!

Izborne liste za parlamentarne izbore samo su potvrdile veliku podijeljenost u SDP-u, a u četvrtak smo dobili još jednu potvrdu kako u vrhu stranke i oko njega ima ljudi koji su tamo zalutali. Njihova žrtva ovaj put ispao je Boris Piližota, predsjednik osječkog SDP-a i dogradonačelnik Osijeka.

Piližota je krenuo u pripremu materijala. Uložio je vlastiti novac za preferencijalnu kampanju i tiskanje letaka, kampanju na društvenim mrežama, zakupio prostor na Googleu gdje su reklame trebale krenuti od ponoći s četvrtka na petak, formirao call centar, na svom Facebook profilu objavio da kreće s 14. mjesta, dao čak i intervju za lokalni portal..., a onda se cijeli plan urušio i sada se sve mora prilagođavati. Naime, na listi koju je SDP predao DIP-u Piližota je ostao na 11. mjestu. Sve što je, dakle, pripremio mora mijenjati. U četvrtak je morao zaustavljati Google...



'Ljut sam i razočaran. Teško mi je shvatiti da se u ozbiljnoj stranci može dogoditi ovakav propust. Zvao me Bernardić, ispričavao se kazavši da je došlo do propusta u prepisivanju lista... Kako god, ovo se nije smjelo dogoditi', evidentno ljut bio je Piližota kada ga je Jutarnji nazvao za komentar. Dodao je i da ne želi vjerovati u nečiju zločestu namjeru. No, šteta je učinjena, a on je ispao žrtva.