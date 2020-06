Iscurila imena s kojima SDP ide u utrku, Bernardiću nezadovoljni kandidati odbijaju biti na listama

SDP održava sjednicu Glavnog odbora. Predsjednik SDP-a i čelnik Restart koalicije Davor Bernardić rekao je na početku sjednice Glavnog odbora stranke da je siguran u pobjedu više nego ikad jer je okupio najkvaliteniji tim za koji vjeruje da Hrvatsku mogu izvesti iz krize.

'Ovo je bitan dan za SDP na putu do konačne pobjede. Imamo najkvalitetnije ljude Dokazali smo to na izborima za Europski parlament i predsjednčkim izborima. Tako će biti ovaj put. Nećete uspjeti, promjene dolaze! poruka je to onima koji nas žele zaustaviti. Hrvatska zaslužuje bolje', rekao je Bernardić.

Uvjeren je, prenosi RTL, da će imati dovoljan broj mandata za formiranje čvrste vlade.