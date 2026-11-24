Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte skeptičan je prema ideji zajedničke europske vojske koja bi djelovala uz nacionalne oružane snage i NATO. U slučaju ruskog napada, smatra, samo bi dogovor o tome tko što treba učiniti mogao potrajati dva ili tri tjedna.
Rutte je na 72. godišnjem zasjedanju Parlamentarne skupštine NATO-a u Berlinu rekao da bi zajednička europska vojska imala smisla kad bi zamijenila nacionalne vojske država članica EU-a. U suprotnom bi se njihove zadaće preklapale, prenosi Europska pravda.
‘Oduvijek sam govorio da, ako imate europsku vojsku, ne možete istodobno imati i nacionalne vojske. Sjedinjene Države imaju jedne oružane snage. Savezne države New York i Kalifornija nemaju svaka svoju vojsku ili mornaricu. SAD ima jedinstvene oružane snage. Ako Europa to može ostvariti, u redu’, rekao je Rutte, dodavši da sumnja da će se to dogoditi u skorije vrijeme.
Da bi objasnio zašto se protivi stvaranju dodatne vojne strukture, opisao je kako bi mogao izgledati odgovor na ruski napad kad bi uz NATO i nacionalne vojske postojale i zajedničke snage EU-a.
‘Savjetovao bih da se izbjegne model u kojem sve zemlje imaju vlastite vojske koje surađuju u NATO-u, a uz njih postoji još i velika europska vojna struktura. Jer ako Putin napadne, prvo će nam trebati dva ili tri tjedna da se dogovorimo tko će što učiniti, a on će vjerojatno već biti u Rotterdamu dok mi donesemo odluku. To je, dakle, bio moj argument’, rekao je Rutte.
Dodao je da, prema njegovu mišljenju, koordinacija i podjela odgovornosti između NATO-a i Europske unije trenutačno funkcioniraju ‘vrlo dobro’.