Rutte je na 72. godišnjem zasjedanju Parlamentarne skupštine NATO-a u Berlinu rekao da bi zajednička europska vojska imala smisla kad bi zamijenila nacionalne vojske država članica EU-a. U suprotnom bi se njihove zadaće preklapale, prenosi Europska pravda.

‘Oduvijek sam govorio da, ako imate europsku vojsku, ne možete istodobno imati i nacionalne vojske. Sjedinjene Države imaju jedne oružane snage. Savezne države New York i Kalifornija nemaju svaka svoju vojsku ili mornaricu. SAD ima jedinstvene oružane snage. Ako Europa to može ostvariti, u redu’, rekao je Rutte, dodavši da sumnja da će se to dogoditi u skorije vrijeme.