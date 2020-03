Šef HZJZ-a otkrio da su porasle cijene testova za koronavirus, koliko ih se dnevno može napraviti i gdje će se još osim u Zagrebu moći testirati

Krunoslav Capak, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo, gostujući u u RTL Direktu kazao je da se u Hrvatskoj testira svaka osoba za koju se sumnja da ima koronavirus

"Postavili smo kriterij zasad da je to osoba koja bila u kontaktu s oboljelom osobom ili dolazi iz zaraženog područja i ima simptome", kazao je Capak na pitanje zašto ne testiramo više osoba.

Potvrdio je da osoba ne mora imati simptome, a da je ipak zaražena koronavirusom i može zaraziti druge.

"To su tzv. asimptomatski kliconoše, a i osobe u inkubaciji mogu biti zarazne, a još nemaju simptome. No, u tome vam testiranje neće pomoći da se obeskličite. Mi ponekad i napravimo kod kontakata test, ali to je zato da one ostale kontakte oslobodimo, da vidimo, ako je osoba pozitivna, onda je možda proširila virus, a ako je negativna, onda nije mogla širiti virus", kazao je Capak.

Na pitanje koliko stoji test na koronavirus kazao je da je dr. Markotić kazala da test stoji oko 100 eura.