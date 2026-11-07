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Dijana Zadravec prekinula šutnju: Evo što je poručila svojim kritičarima

M. Šu./Hina

07.11.2026 u 15:11

Dijana Zadravec
Dijana Zadravec Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL
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Novoizabrana predstojnica Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice Dijana Zadravec poručila je kako nezadovoljstvo pojedinaca ishodom natječaja ne može dovesti u pitanje zakonitost provedene procedure i odluke, a dužnost će obavljati odgovorno i profesionalno

Priopćenjem se, ističe oglasila, s obzirom na intenzivne i izrazito neugodne javne istupe, kao i napade pojedinaca i dijela medija povezane s odlukom o njenom izboru za predstojnicu Zavoda.

Postupak javnog natječaja za izbor predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju proveden je u skladu s važećim zakonskim propisima, Statutom KBC-a te drugim mjerodavnim aktima ustanove. Odluku o izboru donijelo je nadležno tijelo, na temelju provedenog natječajnog postupka i procjene stručnih, znanstvenih, organizacijskih i rukovodnih kompetencija kandidata, pri čemu su moje kvalifikacije i profesionalno iskustvo ocijenjeni kao najbolji za obnašanje te dužnosti, navela je u subotu Zadravec.

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Ističe i kako nezadovoljstvo pojedinaca ishodom natječajnog postupka, neovisno o intenzitetu javno izraženog protivljenja, ne može samo po sebi dovesti u pitanje zakonitost provedene procedure i donesene odluke.

Zakonitost natječajnog postupka ne određuje brojnost ni intenzitet protivljenja pojedinih zaposlenika, kao ni politički stavovi onih koji takvo protivljenje podupiru, već isključivo njegova usklađenost sa zakonom i drugim propisanim pravilima postupanja, navodi u priopćenju.

"Kao izabrana kandidatkinja, svoju dužnost namjeravam obnašati odgovorno, profesionalno i u interesu ustanove, zaposlenika i, prije svega, naših pacijenata. Svoje dosadašnje profesionalno iskustvo, stručna znanja i organizacijske sposobnosti želim usmjeriti na daljnji razvoj Zavoda, unaprjeđenje stručnog i znanstvenog rada, jačanje međusobnog povjerenja i suradnje te stvaranje konstruktivnog i poticajnog radnog okruženja", poručila je.

Dijana Zadravec
Dijana Zadravec Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL

Smatra da su zajedništvo, međusobno uvažavanje i profesionalna odgovornost temelj uspješnog funkcioniranja svakog kliničkog zavoda.

"Moj je cilj stoga uspostaviti okruženje u kojem će se znanje, stručnost i predanost radu prepoznati i poticati, a sve s ciljem osiguravanja što kvalitetnije, dostupnije i pravodobnije zdravstvene skrbi za naše pacijente", navodi na kraju priopćenja Dijana Zadravec.

Zadravec je nedavno ponovno izabrana za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice s čijeg je čela smijenjena 2021. godine. Njezin je izbor izazvao političku buru u javnosti te nezadovoljstvo dijela radiologa, od kojih je njih 10-tak podnijelo zahtjeve za odlazak iz bolnice. U bolnici kažu da žalbeni rok na odluku o izboru nove predstojnice traje do četvrtka, 12. studenoga.

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