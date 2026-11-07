Dijana Zadravec prekinula šutnju: Evo što je poručila svojim kritičarima

Novoizabrana predstojnica Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice Dijana Zadravec poručila je kako nezadovoljstvo pojedinaca ishodom natječaja ne može dovesti u pitanje zakonitost provedene procedure i odluke, a dužnost će obavljati odgovorno i profesionalno

Priopćenjem se, ističe oglasila, s obzirom na intenzivne i izrazito neugodne javne istupe, kao i napade pojedinaca i dijela medija povezane s odlukom o njenom izboru za predstojnicu Zavoda. Postupak javnog natječaja za izbor predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju proveden je u skladu s važećim zakonskim propisima, Statutom KBC-a te drugim mjerodavnim aktima ustanove. Odluku o izboru donijelo je nadležno tijelo, na temelju provedenog natječajnog postupka i procjene stručnih, znanstvenih, organizacijskih i rukovodnih kompetencija kandidata, pri čemu su moje kvalifikacije i profesionalno iskustvo ocijenjeni kao najbolji za obnašanje te dužnosti, navela je u subotu Zadravec.

Ističe i kako nezadovoljstvo pojedinaca ishodom natječajnog postupka, neovisno o intenzitetu javno izraženog protivljenja, ne može samo po sebi dovesti u pitanje zakonitost provedene procedure i donesene odluke. Zakonitost natječajnog postupka ne određuje brojnost ni intenzitet protivljenja pojedinih zaposlenika, kao ni politički stavovi onih koji takvo protivljenje podupiru, već isključivo njegova usklađenost sa zakonom i drugim propisanim pravilima postupanja, navodi u priopćenju. "Kao izabrana kandidatkinja, svoju dužnost namjeravam obnašati odgovorno, profesionalno i u interesu ustanove, zaposlenika i, prije svega, naših pacijenata. Svoje dosadašnje profesionalno iskustvo, stručna znanja i organizacijske sposobnosti želim usmjeriti na daljnji razvoj Zavoda, unaprjeđenje stručnog i znanstvenog rada, jačanje međusobnog povjerenja i suradnje te stvaranje konstruktivnog i poticajnog radnog okruženja", poručila je.