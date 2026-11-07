Nafta iscurila iz oštećenog naftovoda kod Nove Gradiške: Građani prijavili glavobolje

Nakon istjecanja nafte iz JANAF-ova naftovoda na dionici Sisak – Slavonski Brod, nedaleko od Nove Gradiške, u tijeku je sanacija onečišćenog područja. Iako iz JANAF-a poručuju da nema opasnosti za stanovništvo ni opskrbu pitkom vodom, nekoliko građana prijavilo je glavobolje koje povezuju s intenzivnim mirisom nafte

Do incidenta je došlo u petak tijekom radova na revitalizaciji JANAF-ova naftovoda na dionici Sisak – Slavonski Brod. Prema priopćenju tvrtke, dio radnog stroja pao je na naftovod i oštetio ga, zbog čega je nafta iscurila u kanal iskopan za potrebe radova. 'Istjecanje je zaustavljeno zatvaranjem blok ventila i rasterećenjem dijela trase te su o događaju i poduzetim mjerama odmah obaviješteni Centar 112 i nadležne lokalne službe', priopćili su iz JANAF-a. Navode da je područje osigurano te da su na mjesto događaja upućene specijalizirane i ovlaštene sanacijske ekipe. Iz tvrtke ističu da je istjecanje zaustavljeno i da se provode aktivnosti uklanjanja onečišćenja. 'Nema ugroze za stanovništvo niti je ugrožena opskrba pitkom vodom. Miris nafte lokalnog je karaktera i postupno će slabjeti tijekom sanacije', poručili su. JANAF je najavio da će o daljnjim nalazima i poduzetim mjerama pravodobno obavještavati javnost.

Građani prijavili glavobolje zbog neugodnog mirisa Unatoč umirujućim porukama JANAF-a, stanovnici okolnih naselja žale se na intenzivan miris nafte. Kako donosi RTL Danas, nekoliko građana prijavilo je glavobolje koje povezuju s neugodnim mirisom koji se širi područjem zahvaćenim istjecanjem. Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije Ante Cvitković potvrdio je da su zabilježene takve dojave, ali da su se građani brzo oporavili. Istaknuo je da Zavod do tog trenutka nije dobio službeni zahtjev za postupanjem zbog istjecanja nafte niti ih je kontaktirala neka od nadležnih institucija. 'Ispitivanje kakvoće zraka mi ne provodimo, a što se tiče izvorišta vode i vodovodnog sustava, nemamo informaciju da je igdje došlo do štetnih utjecaja na kvalitetu vode na tome području. No, ako se pokaže potreba, izaći ćemo na teren i analizirati stanje', rekao je Cvitković za RTL Danas. Zasad nema potvrde da je istjecanje nafte uzrokovalo zdravstvene tegobe građana, kao ni nalaza koji bi pokazali da je došlo do onečišćenja pitke vode.