SDP traži istragu zbog curenja informacija iz SOA-e i MORH-a

Dok čekaju da njihova interpelacija na temu slučaja avioni stigne na dnevni red, SDP ima novi zahtjev za vladajuće. Ovaj put su ih zasmetale silne informacije i dokumenti koji u medije cure iz MORH-a i SOA-e

Ranko Ostojić potvrdio je novinarima da je kao predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost dobio izvješće SOA-e o njihovom postupanju u slučaju fotomontaže ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića. Iako je Ostojić prošli tjedan izrazio sumnju da je SOA o svemu na vrijeme obavijestila DORH, novinarima je potvrdio da je SOA-a ispunila tu zakonsku obvezu.

Međutim, i dalje ga interesira kako su informacije SOA-e dospijele u medije, a da je DORH o svemu saznao iz novina.

'Nemamo odgovor na ono dodatno pitanje koje sam postavio, a to je kako se može dogoditi da dokumenti, analize i postupanje same SOA-e izađu u javnost, i to u tako kratkom vremenu da oni koji su nadležni za postupanje saznaju to iz novina, a ne od same SOA-e', kazao je Ostojić.