SDP: To što izgledate uglađeno, europski i briselski ne znači da se ne ponašate balkanski

Na jučerašnji buran dan u Saboru na press konfrerenciji osvrnuli su se i SDP-ovci. Verzija onog što se jučer dogodilo koju iznosi HDZ, ustvrdio je Gordan Maras, je laž

Jasno je iz snimke, kaže Maras, da je Plenković jučer reagirao na izjavu oko anemije, a ne na izjavu oko veleizdaje. 'Jasno je da se na silu htio probiti do kolege Grmoje da se međusobno obračunaju i jasno je da kolega Grmoja nije izašao iz Sabornice kao što nam je to jučer premijer govorio', napomenuo je Maras, i pozvao sve da pogledaju snimke jučerašnjeg događaja.

Na komunikaciju premijera osvrnula se i Sabina Glasovac, podsjetivši kako je novinarke nazivao slatkicama, te da je Bruni Esih jučer rekao da je prpošna. 'Neupitno jest da je premijer Andrej plenković do sada u javnosti ostavljao dojam briselskog, europskog, uglađenog političara međutim jučer je pokazao da to što izgledate uglađeno, europski i briselski ne znači da se ne ponašate balkanski', kazala je Glasovac.

No, Glasovac nije štedila ni Most. 'Dojučerašnji bračni partneri, koji su bili u jednom interesnom braku danas jedni po drugima siju mržnju. Molila bih i Most i HDZ svoje ljubavne razmirice riješavaju u boksačkom ringu, a ne u Saboru', dodala je, kazavši da i Plenković ne bi bio premijer da nije bilo Mosta i Nikole Grmoje.

Arsena Bauka je jučerašnji sukob podsjetio na njegove dane kada je sudio košarkaške utakmice. 'Ako je predsjednik vlade imao namjeru Grmoju, žao mi je što to nije napravio. To bi imalo određene političke posljedice za premijera, a nadam se da ne bi bile fizičke za kolegu Grmoju. Sklon sam vjerovati da premijer ipak nije imao takvu namjeru', poručio je Bauk.