SDP-ovac prozvao Vladu zbog hrane: 'Ovo je pitanje nacionalne sigurnosti'

„ Hrvatska poljoprivreda , ako gledate geopolitičku situaciju u svijetu, mora biti sektor od nacionalnog i strateškog interesa, odnosno interesa nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske“, poručio je Vukušić, podsjetivši na probleme s opskrbom pojedinim prehrambenim proizvodima tijekom pandemije covida-19.

Pozvao se pritom na podatke državne revizije, prema kojima je, kako je rekao, u posljednjih 13 godina iz europskih izvora potrošeno oko sedam milijardi eura.

Vukušić je rekao u nedjelju da je prosječna samodostatnost Hrvatske u proizvodnji hrane oko 55 posto te ustvrdio da se, unatoč milijardama eura uloženima u poljoprivredu, ona posljednjih godina smanjivala.

Kao primjer problema naveo je proizvodnju mlijeka, za koju tvrdi da Hrvatska zadovoljava tek oko 40 posto vlastitih potreba. Ocijenio je da sadašnji sustav potpora nije donio očekivane rezultate te kritizirao Vladu premijera Andreja Plenkovića zbog načina raspodjele novca namijenjenog poljoprivredi.

Vukušić je kritizirao i politiku upravljanja poljoprivrednim zemljištem, rekavši da se dugo očekivane promjene ne provode dovoljno brzo.

Posebno se usprotivio izmjenama propisa kojima je, prema njegovim riječima, olakšana prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima, što je povezao s hrvatskim nastojanjima za ulazak u OECD.

Govoreći o mogućim rješenjima za poljoprivredu, Vukušić je istaknuo potrebu za okrupnjavanjem poljoprivrednog zemljišta i uspostavom regionalnih distributivnih centara za voće i povrće. Upozorio je da se dio infrastrukturnih projekata gradi na područjima na kojima je proizvodnja već znatno smanjena, zbog čega, smatra, ulaganja ne daju očekivane rezultate.

Ocijenio je i da potpore treba snažnije usmjeravati prema OPG-ovima koji stvarno proizvode.

„Hrvatska nema strategiju poljoprivredne proizvodnje već 35 godina. Dok to ne promijeni, bolje sigurno neće biti“, rekao je Vukušić.

Na konferenciji se osvrnuo i na slučajeve nezakonito odloženog otpada i onečišćenja okoliša, ocijenivši da pitanje kvalitete vode, tla i zraka izravno utječe i na sigurnost proizvodnje hrane.