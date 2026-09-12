Šef Ryanaira ne vjeruje Srbinu: 'Nije mu lice prošlo kroz prozor...'

Incident se dogodio ljetos na letu iz Soluna za Njemačku. Karovića je, prema njegovim riječima, kroz razbijeni prozor izvuklo gotovo do prsa, a život su mu spasili sigurnosni pojas te supruga i drugi putnici, koji su ga brzo uhvatili i zadržali. Tijekom incidenta izgubio je svijest, a zadobio je ozljede vrata i ramena te nekoliko ogrebotina, piše Guardian.

Preliminarni rezultati istrage pokazali su da su prozor razbili dijelovi motora nakon što se prethodno odlomila jedna od lopatica ventilatora.

O'Leary će osporavati tvrdnju

Karović je angažirao odvjetnika, no O'Leary već je najavio da će Ryanair osporavati tvrdnju da je putnik bio djelomično izvučen iz zrakoplova.