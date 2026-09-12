Šef Ryanaira ne vjeruje Srbinu: 'Nije mu lice prošlo kroz prozor...'

Priča o dramatičnom incidentu na letu Ryanaira, tijekom kojeg je 61-godišnji državljanin Srbije Ljubiša Karović navodno djelomično izvučen kroz oštećeni prozor zrakoplova, mogla bi dobiti sudski nastavak. Izvršni direktor kompanije Michael O'Leary najavio je da će osporavati njegovu verziju događaja, tvrdeći da ga je samo povuklo prema prozoru
Incident se dogodio ljetos na letu iz Soluna za Njemačku. Karovića je, prema njegovim riječima, kroz razbijeni prozor izvuklo gotovo do prsa, a život su mu spasili sigurnosni pojas te supruga i drugi putnici, koji su ga brzo uhvatili i zadržali. Tijekom incidenta izgubio je svijest, a zadobio je ozljede vrata i ramena te nekoliko ogrebotina, piše Guardian.
Preliminarni rezultati istrage pokazali su da su prozor razbili dijelovi motora nakon što se prethodno odlomila jedna od lopatica ventilatora.
O'Leary će osporavati tvrdnju
Karović je angažirao odvjetnika, no O'Leary već je najavio da će Ryanair osporavati tvrdnju da je putnik bio djelomično izvučen iz zrakoplova.
‘Dio njegova lica nije prošao kroz prozor. U vrlo dramatičnim okolnostima svakako ga je povuklo prema prozoru, ali smatramo da nijedan dio njegova tijela nije prošao kroz njega’, rekao je.
Naglasio je da je Karović bio vezan sigurnosnim pojasom te da će kompanija odlučno odbacivati tvrdnje da je bilo koji dio njegova tijela završio izvan zrakoplova. O'Leary istodobno tvrdi da Ryanair ne pokušava zataškati incident, prenosi Guardian.
Karović tvrdi da je nekoliko minuta ostao izvan aviona
Karović je nakon nesreće za taj britanski list ispričao da mu je sigurnosni pojas spasio život. Tvrdi da je kroz prozor bio izvučen sve do prsa te da je nekoliko minuta ostao djelomično izvan zrakoplova. Ryanair od incidenta njegove navode proglašava neistinitima.
Njegovu tvrdnju da je kroz prozor visio dulje od dvije minute, osim supruge, potvrdila je najmanje još jedna putnica.